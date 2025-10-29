Por Alejandro Rodera |

El regreso de 'Scrubs' está muy cerca. Quince años después de la emisión de la novena y última entrega de la serie original, emitida entre NBC y ABC, la comedia creada por Bill Lawrence ya está filmando su revival, que contará con el elenco original. De hecho, la nueva fase de la serie llegará en la presente temporada televisiva, aunque lo hará en la midseason, es decir, en la segunda fase de las networks, como ha desvelado ABC al compartir su plan de lanzamiento de cara al arranque de 2026.

El calendario de la midseason contempla el retorno de las presentes temporadas de ficciones como 'Anatomía de Grey', '9-1-1' o 'Colegio Abbott', pero también fija el lanzamiento de la nueva temporada de 'Scrubs' para el miércoles 25 de febrero. Ese día se producirá un estreno especial, ya que se han programado los dos primeros episodios en la noche inicial, la cual arrancará a las 20:00.

Judy Reyes, Zach Braff y Donald Faison en 'Scrubs'

En España, lo más probable es que la producción de 20th Century Television llegue a través de Disney+, donde se puede disfrutar de todos los episodios de su recorrido original. Aquellas nueve temporadas siguieron los pasos de J.D. Dorian, un joven doctor que llegaba a un saturado hospital para arrancar su andadura médica. Ahí coincidía con su mejor amigo, el cirujano Christopher Turk, y con nuevos compañeros, como la también novata Elliot Reid, la enfermera Carla Espinosa o su mentor, Perry Cox, junto a los que vivió todo tipo de experiencias.

Zach Braff y Sarah Chalke en 'Scrubs'

Baja de última hora

De cara al revival,, encabezado una vez más por Zach Braff , quien también ha dirigido el primer episodio. Junto a él estarán Donald Faison Judy Reyes y John C. McGinley, así como Lawrence, que ejercerá de productor ejecutivo. En cuanto a la trama,, reconectando con caras conocidas y presentando a personajes inéditos en el Sacred Heart.

La presencia de Lawrence tras las cámaras garantiza el respeto al material original, aunque realmente los principales responsables del revival son Tim Hobert y Aseem Batra, que también participaron en 'Scrubs'. Ambos guionistas escribieron el guion del primer capítulo de este retorno y se han mantenido como los supervisores del proyecto. Sin embargo, Hobert ha abandonado el proyecto por "diferencias creativas" en medio del rodaje, como adelanta Deadline. Así pues, Batra pasa a ser la única showrunner mientras las grabaciones siguen en marcha.