Carlos Sobera se puso al frente de una nueva gala de 'Secret Story: La casa de los secretos' la noche del jueves 10 de marzo, en la que Laila Lahr tuvo que abandonar las instalaciones del reality por decisión del público. Como cada semana, los concursantes se enfrentaron entonces a una nueva ronda de nominaciones, tras las cuales Rafa Martínez, Álvaro López, Colchero y Adrián Tello quedaron en manos de los espectadores.

El reparto de puntos de las nominaciones de la gala 8 de 'Secret Story 2'

Con motivo del inminente estreno de la película de Mediaset "Malnazidos", el reality de Telecinco vivió una gala repleta de zombies que terminaron formando parte también de las nominaciones, con un ligero toque a Halloween. Por turnos, los concursantes acudían a solas a una sala en la que, entre sustos y pringue, lanzaban sus puntos para elegir a los nominados de la semana, en esta ocasión, sin cambios en la mecánica ni juegos para dar un giro a la lista final.

Las nuevas nominaciones llegaban después del ingreso en la casa de los secretos de Sara Cruz, una nueva concursante de pleno derecho, a la que sus compañeros fueron conociendo a medida que terminaban de repartir sus puntos. Por segunda semana consecutiva, Martínez encabezó de nuevo la lista de nominados, con catorce puntos que recibió por parte de todos sus compañeros, a excepción de López. De hecho, mientras que en el reparto de puntos de otros concursantes se apuntaba más al descarte y al hecho de que ya quedaban pocos habitantes en la casa, muchos de ellos manifestaron tener buenas razones de peso para lanzar sus puntos al manchego, como que "no me lo creo" o "no lo soporto".

El peso de la "menor afinidad"

En el caso de López, el madrileño ocupó el segundo lugar con diez puntos que llegaron también de todos sus compañeros, excepto de Martínez, aunque en su caso era por la "menor afinidad" que tenía con el resto de concursantes, con respecto a otros habitantes de la casa de los secretos. En cuando a Colchero y Tello, ambos concursantes se colaban en la lista de nominados con seis y cinco puntos, respectivamente, lo que los ponía en manos de la audiencia por segunda vez en toda la edición: el segundo debutó en la palestra en la cuarta gala, a mediados de febrero, mientras que el primero lo hizo una semana más tarde.