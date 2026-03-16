La serie de 'Assassin's Creed' de Netflix amplía su reparto con cuatro fichajes

El Animus sigue calentando motores en Netflix. Después de tantísimas aventuras vividas en el terreno de los videojuegos, el próximo gran desafío de 'Assassin's Creed' será enganchar al público televisivo, y para ello la plataforma de streaming ya está inmersa en la producción de una serie que, en busca de expandir el universo de la franquicia, ha incluido varios nombres a su elenco.
Los últimos en llegar al equipo artístico han sido Noomi Rapace, Ramzy Bedia, Sean Harris y Corrado Invernizzi, que contarán con personajes secundarios. No obstante, por el momento no se ha desvelado información acerca de a quién interpretarán los recién incorporados, al igual que ha sucedido con sus compañeros Lola Petticrew, Toby Wallace, Tanzyn Crawford, Laura Marcus y Zachary Hart, quienes sí gozarán de una presencia más protagónica.
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El cuarteto de fichajes tiene en su vanguardia a Noomi Rapace, la actriz sueca que cuenta con experiencia en sagas de éxito al haber protagonizado 'Millennium' como Lisbeth Salander y otros proyectos tan populares como 'Prometheus' o 'Sherlock Holmes: Juego de sombras'. En el ámbito de la series, hemos podido verla en 'Jack Ryan', 'Django' o la más reciente 'Constelación', que vio la luz en 2024 en Apple TV.
Misión Imposible: Fallout', 'El caballero verde' u 'Objetivo: París'. Por último, el italiano Corrado Invernizzi se ha dejado ver en la última adaptación de 'El Gatopardo', así como en el drama 'Those About to Die'.
Acción global
Los cuatro últimos fichajes demuestran la vocación internacional de la serie, que sigue los pasos de una saga que ha cambiado constantemente de ambientación para recorrer diferentes contextos históricos. A cargo de la adaptación se encuentran los guionistas Roberto Patino ('Westworld') y David Wiener ('Halo'), quienes han descrito el proyecto como "una serie sobre el valor de la conexión humana a través de culturas y a través del tiempo".