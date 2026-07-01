Por Fidel Conejero |

La publicación de la nueva lista de grandes morosos de Hacienda no solo ha vuelto a poner el foco sobre nombres conocidos como Isabel Pantoja, Bertín Osborne o Patricia Conde. También ha generado un intenso debate televisivo en torno a la utilidad de este registro, una conversación a la que se ha sumado Sonsoles Ónega desde el plató de 'Y ahora, Sonsoles', donde mostró una postura muy crítica con la existencia de este listado público.

La periodista aprovechó el espacio de Antena 3 para cuestionar que la Agencia Tributaria haga públicos los nombres de quienes mantienen deudas superiores a 600.000 euros con el fisco. Durante el debate defendió que no todas las personas que aparecen en ese listado se encuentran en la misma situación y diferenció entre quienes evaden sus obligaciones fiscales y quienes mantienen procedimientos judiciales abiertos con Hacienda.

"Llevo años pidiendo la lista de violadores y maltratadores"

calificó la conocida lista de morosos como "" y explicó los motivos por los que considera que debería revisarse su funcionamiento. ", que es el Gobierno, hace pública una lista vergonzosa que llaman lade Hacienda. A mí me parece vergonzosa porque ahí hay gente que no le sale del moño pagar a Hacienda yo en pleitos con Hacienda".

No obstante, la reflexión que más repercusión ha generado fue la comparación que realizó con otro tipo de registros públicos. La presentadora aseguró que desde hace años viene reclamando que se publique un listado de condenados por delitos sexuales y violencia de género. "Desde el año 2018 que hago programas de televisión llevo pidiendo la lista de violadores y maltratadores condenados para saber con quién nos la jugamos las mujeres".

Además, insistió en que aquellas personas que todavía mantienen litigios abiertos con la Agencia Tributaria no deberían aparecer automáticamente en la lista hasta que exista una resolución definitiva. "Los que tengan un pleito con Hacienda deberían tener la decencia de sacarlos de la lista".

Susana Uribarri niega que Bertín Osborne deba dinero a Hacienda

Susana Uribarri: "Bertín Osborne no está en ninguna lista de morosos"

La conversación en 'Y ahora Sonsoles' también sirvió para comentar la presencia de Bertín Osborne en la actualidad relacionada con Hacienda. Durante el programa, la periodista Susana Uribarri, colaboradora y persona cercana al cantante, aseguró que el presentador está muy molesto por las informaciones difundidas en las últimas horas y defendió que su situación actual no se corresponde con la imagen que se está trasladando públicamente.

Uribarri explicó que el cantante hizo un importante esfuerzo económico para saldar la deuda que mantenía con la Agencia Tributaria. "Bertín en abril de este año, más concretamente el 15 de abril, pagó casi un millón de euros a Hacienda con su trabajo, con su esfuerzo y con todo lo que pudo recabar ese dinero para poder afrontar esa deuda que tenía", aseguró durante el programa.

La colaboradora insistió además en que la información publicada debería reflejar la situación actual de los contribuyentes y no la existente al cierre del ejercicio anterior. "Antes de hablar de una lista de morosos hay que actualizarla, y sobre todo saber si estás o no estás", sentenció Uribarri.

Estas declaraciones llegan después de que la Agencia Tributaria hiciera pública la nueva lista de grandes deudores correspondiente al cierre de 2025, un documento que ha vuelto a incluir a numerosos rostros conocidos del mundo de la televisión y el espectáculo y que, un año más, ha reabierto el debate sobre la conveniencia de hacer públicos este tipo de registros.