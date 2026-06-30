Por Fidel Conejero |

La Agencia Tributaria ha publicado este martes 30 de junio la nueva lista de grandes deudores correspondiente al cierre de 2025, un listado que incluye a aquellas personas y empresas que mantienen deudas superiores a los 600.000 euros con Hacienda. Entre los nombres más conocidos vuelven a aparecer varios rostros ligados al mundo de la televisión y el espectáculo, con una novedad destacada: el regreso de Patricia Conde después de dos años fuera del listado.

La presentadora y actriz reaparece con una deuda de 714.615 euros, convirtiéndose en una de las incorporaciones más llamativas de esta edición. Su regreso a la lista coincide además con su vuelta a la televisión, ya que Antena 3 ha confiado en ella para ponerse al frente del nuevo concurso 'Juego de pelotas', después de haber participado recientemente como concursante en 'El desafío'. Junto a ella también vuelve Kiko Matamoros, que regresa tras tres años fuera del listado con una deuda de 600.740 euros, apenas por encima del límite fijado por la Agencia Tributaria.

Bertín Osborne y su hija Eugenia presentan 'Noche en familia' en Antena 3

Isabel Pantoja aumenta su deuda con Hacienda

Entre los nombres que permanecen un año más figura, cuya deuda con Hacienda no solo continúa vigente, sino que además aumenta. La cantante pasa de deber alrededor dea situarse en, incrementando su deuda en unosrespecto al listado publicado hace un año.

También continúa en la lista la actriz Paz Vega, aunque en su caso consigue reducir la cantidad pendiente. La intérprete mantiene una deuda superior a 1,8 millones de euros, rebajando el importe respecto al ejercicio anterior.

Otro de los nombres populares que repite es Bertín Osborne. El cantante y presentador también logra disminuir ligeramente su deuda con el fisco, aunque todavía debe 835.000 euros, unos 30.000 euros menos que en la anterior publicación. Todo ello mientras prepara su regreso como presentador con el concurso 'Noche en familia' en Antena 3, que conducirá junto a su hija Eugenia Osborne, y participa además en el nuevo formato de La 1 'El escondite'.

Más rostros conocidos permanecen en el listado

Además de estos nombres, la nueva lista de Hacienda mantiene a otros personajes conocidos como la cantante Merche, cuya deuda desciende hasta los 819.500 euros. También continúa figurando el periodista y escritor César Vidal, con una deuda superior a los 2,1 millones de euros.

En total, la nueva lista de grandes morosos está formada por 5.853 deudores, 144 menos que hace un año. Según los datos de la Agencia Tributaria, durante el último ejercicio abandonaron el listado 879 contribuyentes y se incorporaron 735 nuevos. El listado incluye a personas físicas y jurídicas con deudas o sanciones tributarias superiores a los 600.000 euros que permanecían pendientes de pago a 31 de diciembre de 2025.