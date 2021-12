'Invasión', el drama de ciencia ficción de Apple TV+, tendrá segunda temporada

Parece que los extraterrestres han llegado para quedarse: Apple TV+ ha anunciado la renovación de 'Invasión' por una segunda temporada. El drama de ciencia ficción creado por Simon Kinberg ('The Twilight Zone') y David Weil ('Hunters'), que concluirá su primera temporada este mismo viernes, es uno de sus últimos estrenos y por lo visto ha obtenido unos resultados lo suficientemente buenos como para justificar la producción de una nueva tanda de episodios.

"Agradezco profundamente a Apple por todo el apoyo que me ha brindado en cada paso del camino, y por confiar en nosotros para crear una historia sobre una invasión alienígena profundamente humana y emocional", afirma Kinberg. "Y, sobre todo, estoy muy agradecido con nuestros increíbles fans, sin los cuales no tendríamos esta oportunidad de continuar la invasión. Estoy muy emocionado con lo que estamos planeando para la segunda temporada, expandiendo nuestro universo de la manera más íntima y épica posible".

#Invasion has been renewed for Season 2. Catch the epic Season 1 finale this Friday. pic.twitter.com/9HPIp4Bot1