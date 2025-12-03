Spotify Wrapped 2025: Estos son los artistas y pódcast más escuchados en la plataforma de streaming

Por Redacción |

Spotify ha hecho públicos sus datos de reproducciones de 2025 a través de un informe que repasa artistas, canciones, álbumes y pódcasts más escuchados tanto a nivel global como en España. Y un año más, Bad Bunny vuelve a convertirse en el protagonista indiscutible: el portorriqueño reina en ambos listados y coloca su álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' como el más reproducido del planeta. Un liderazgo que consolida su dominio en la plataforma y refuerza su lugar como fenómeno musical de alcance internacional.

En las listas nacionales, Spotify señala que Quevedo se posiciona como el artista español más escuchado del año, confirmando su ascenso imparable dentro y fuera del país. Aitana, por su parte, se queda con el título de artista femenina más escuchada en España gracias al impulso de 'Cuarto azul', uno de los lanzamientos más comentados de 2025. El top 10 español, según detalla la plataforma, vuelve a inclinarse hacia el urbano y los ritmos latinos que han marcado la escucha del último año.

Bad Bunny repite como el artista más escuchado del mundo

En el apartado de canciones, 'La Plena W Sound 05' de W Sound, Beéle y Ovy On The Drums lidera el ranking nacional, convertida en una de las bandas sonoras más reconocibles del verano. Fuera de nuestras fronteras, 'Die With A Smile' de Lady Gaga y Bruno Mars encabeza la lista global, confirmando su enorme impacto internacional. Spotify remarca la variedad de estilos presentes en el Wrapped 2025, aunque con un claro predominio de los sonidos urbanos.

Quevedo es el artista español más escuchado en España

Los pódcast más escuchados

El informe también detalla el comportamiento de los artistas españoles en el exterior:, seguido de Quevedo y Enrique Iglesias. Rosalía aparece igualmente entre los nombres destacados, manteniéndose como una de las artistas españolas más reproducidas más allá de nuestras fronteras, según los datos de la plataforma.

Los pódcast ocupan otro bloque relevante del informe. 'La Ruina' se convierte en el pódcast más escuchado en España en 2025, en un ranking donde mandan el humor, las entrevistas y los formatos de conversación. Llama la atención el sonado descenso de 'La pija y la quinqui' o la desapareción de 'Estirando el chicle'. En el panorama global, el liderazgo se mantiene firme con 'The Joe Rogan Experience' en primera posición. Y mientras tanto, miles de usuarios ya consultan su resumen personalizado: ¿qué te ha salido a ti en el Wrapped 2025?

Artistas más escuchados en el mundo en 2025:

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. The Weeknd

4. Drake

5. Billie Eilish

6. Kendrick Lamar

7. Bruno Mars

8. Ariana Grande

9. Arijit Singh

10. Fuerza Regida

Canciones más escuchadas en el mundo en 2025:

1. 'Die With A Smile', de Lady Gaga y Bruno Mars

2. 'BIRDS OF A FEATHER', de Billie Eilish

3. 'APT.' de ROSÉ y Bruno Mars

4. 'Ordinary' de Alex Warren

5. 'DtMF' de Bad Bunny

6. 'back to friends' de sombr

7. 'Golden' de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

8. 'luther (with sza)' de Kendrick Lamar y SZA

9. 'That's So True' de Gracie Abrams

10. 'WILDFLOWER', de Billie Eilish

Álbumes más escuchados en el mundo en 2025:

1. 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', de Bad Bunny

2. 'KPop Demon Hunters' de KPop Demon Hunters Cast

3. 'HIT ME HARD AND SOFT', de Billie Eilish

4. 'SOS Deluxe: LANA', de SZA

5. 'Short Sweet', de Sabrina Carpenter

6. 'MAYHEM' de Lady Gaga

7. 'You'll Be Alright, Kid (Chapter 1)' de Alex Warren

8. 'I'm The Problem' de Morgan Wallen

9. 'GNX' de Kendrick Lamar

10. 'Un Verano Sin Ti', de Bad Bunny

Artistas más escuchados en España en 2025:

1. Bad Bunny

2. Quevedo

3. Myke Towers

4. JC Reyes

5. Beéle

6. Anuel AA

7. Rauw Alejandro

8. Mora

9. Dei V

10. Karol G

Artistas femeninas más escuchadas en España en 2025:

1. Karol G

2. Aitana

3. De La Rose

4. Bad Gyal

5. Taylor Swift

6. Rosalía

7. Shakira

8. Lola Índigo

9. Emilia

10. Lady Gaga

Artistas nacionales más escuchados en España en 2025:

1. Quevedo

2. JC Reyes

3. Aitana

4. Morad

5. Rels B

6. Bad Gyal

7. Melendi

8. Beny Jr

9. SAIKO

10. Rvfv

Canciones más escuchadas en España en 2025:

1. 'La Plena - W Sound 05', de W Sound, Beéle, y Ovy On The Drums

2. 'capaz (merengueton)', de Alleh y Yorghaki

3. 'VeLDÁ' de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V

4. 'BAILE INoLVIDABLE', de Bad Bunny

5. 'mi refe' de Beéle y Ovy On The Drums

6. 'NUEVAYoL' de Bad Bunny

7. 'DtMF' de Bad Bunny

8. 'Still Luvin' de Delaossa, Quevedo y Bigla The Kid

9. 'no tiene sentido' de Beéle

10. 'QLOO*' de Young Cister y Kreamly

Artistas españoles más escuchados en el extranjero en 2025:

1. Rels B

2. Quevedo

3. Enrique Iglesias

4. Alejandro Sanz

5. Rosalía

6. Morad

7. Pablo Alborán

8. La Oreja de Van Gogh

9. Aitana

10. Hombres G

Canciones de artistas españoles más escuchadas en el extranjero en 2025:

1. 'Cuando No Era Cantante' de El Bogueto y Yung Beef

2. 'YO y TÚ' de Ovy On The Drums, Quevedo y Beéle

3. 'TU VAS SIN (fav)' de Rels B

4. 'Tiroteo - Remix' de Marc Seguí, Rauw Alejandro y Pol Granch

5. 'Bailando - Spanish Version', de Enrique Iglesias, Descemer Bueno, y Gente De Zona

6. 'A Mí', de Rels B

7. 'Rosas', de La Oreja de Van Gogh

8. 'Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52/66', de Bizarrap con Quevedo

9. 'Amiga mía', de Alejandro Sanz

10. 'Columbia', de Quevedo

Álbumes más escuchados en España en 2025:

1. 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', de Bad Bunny

2. 'BORONDO', de Beéle

3. 'BUENAS NOCHES', de Quevedo

4. 'LA CIUDAD', de Alleh y Yorghaki

5. 'NACER DE NUEVO', de JC Reyes

6. 'LO MISMO DE SIEMPRE', de Mora

7. 'CUARTO AZUL', de Aitana

8. 'Un Verano Sin Ti', de Bad Bunny

9. 'Tropicoqueta', de KAROL G

10. 'PRIMERA MUSA', de Omar Courtz

Pódcasts más escuchados en el mundo en 2025:

1. 'The Joe Rogan Experience'

2. 'The Diary Of A CEO'

3. 'The Mel Robbins Podcast'

4. 'Call Her Daddy'

5. 'This Past Weekend w/ Theo Von'

6. 'Huberman Lab'

7. 'Crime Junkie'

8. 'Modern Wisdom'

9. 'On Purpose'

10. 'The Tucker Carlson Show'

Pódcasts más escuchados en España en 2025: