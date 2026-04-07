'Su Majestad' concluye el rodaje de su segunda temporada

Serie relacionada
Su Majestad
2025 - Act
España 1 temporada 7 capítulos
Comedia
Popularidad: #1.635 de 3.713
- 6
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Amazon ha apostado de nuevo por la comedia española con el regreso de 'Su Majestad'. La serie original de Prime Video, que ya había anunciado su renovación, ha comunicado ahora el final del rodaje de su segunda entrega, que se ha desplegado a lo largo de nueve semanas en diferentes localizaciones de la Comunidad de Madrid y alrededores.
Junto a este anuncio de la clausura de las grabaciones se han compartido imágenes de las mismas, entre las cuales se encuentran las que ilustran este artículo. Como no podía ser de otra manera, Anna Castillo vuelve a liderar el elenco de la serie al dar vida una vez más a Pilar, aunque en esta ocasión no es una princesa rebelde, sino una reina recién coronada que se enfrenta a desafíos de mayor calado.
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A su lado está Guillermo, el personaje encarnado por Ernesto Alterio, que pasa a asumir el rol de jefe de la Casa Real. El reparto principal lo completan Leonor Watling como Amanda Montesinos, antigua amiga del rey Alfonso, y Ángela Cervantes en la piel de Valentina de Moreneses, la prima extravagante y fiestera de Pilar. Además, Prime Video ha confirmado otra tanda de incorporaciones.
Marcel Borràs interpreta a un político independentista, Claudia Roset encarna a una militar que coincidirá con la reina durante su adiestramiento y Julián López da vida al camello mejor conectado entre la aristocracia madrileña. A su vez, Pablo Derqui, Ramón Barea, Joan Carreras y Pablo Vázquez volverán a interpretar a los personajes que originaron en la primera entrega.
Herencia maldita
Los seis nuevos episodios, dirigidos por Borja Cobeaga y Ginesta Guindal y escritos por Cobeaga, José Antonio Pérez Ledo, Víctor García León, Borja Glez. Santaolalla y Diana Rojo, están producidos por 100 Balas (The Mediapro Studio) y Sayaka Producciones. Su trama se ambienta en pleno 2026, cuando Pilar se enfrenta al rechazo del país a la monarquía y al reto de reformar una institución con unas raíces tan profundas como inamovibles.