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ADELANTO 6 Y 7 DE ABRIL

'Sueños de libertad' traerá al ex de Carmen y organizará una cita entre Valentina y Andrés

Pelayo se sentirá mal por la infelicidad de Marta y la relación entre Begoña y Eduardo mejorará.

'Sueños de libertad' traerá al ex de Carmen y organizará una cita entre Valentina y Andrés
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Lunes 6 Abril 2026 12:15 (hace 3 horas)

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Sueños de libertad

Sueños de libertad

2024 - Act

España 2 temporadas 314 capítulos

Drama

6,9

Popularidad: #104 de 3.713 Ranking Sueños de libertad

  • 23

  • 4

'Sueños de libertad', en imágenes 8 fotos

Natalia Sánchez, Amanda Cárdenas y Daniel Tatay en 'Sueños de libertad' Marta Belmonte y Guillermo Barrientos en 'Sueños de libertad' Natalia Sánchez y Carolina Lapausa en 'Sueños de libertad' Daniel Tatay en 'Sueños de libertad' Begoña Montes y Jesús de la Reina en 'Sueños de libertad' Alain Hernández y Natalia Sánchez en 'Sueños de libertad' Alain Hernández en 'Sueños de libertad'

'Sueños de libertad' comenzará su semana con el primer encuentro entre Valentina y Begoña, donde ambas simpatizarán y la primera se sorprenderá al descubrir por fin quién era el gran amor de Andrés. En el episodio 533, que se emite este lunes 6 de abril, Pelayo se sentirá culpable por que Marta sea infeliz.

Aquí entrará en juego Cloe, quien decidirá si acude a la fiesta de bienvenida que le han preparado al hombre y donde anunciarán el relanzamiento de Flor Divina. Y hablando de regresos, David volverá a la colonia para llevar a cabo unas obras en la casa cuna, por lo que se reencontrará con Carmen, su exnovia.

Tasio habla con Paula en &#39;Sueños de libertad&#39;
Tasio habla con Paula en 'Sueños de libertad'
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Pablo se decidirá a ser sincero con Miguel y contarle que le fue infiel a su madre. No obstante, el empresario lo tendrá más difícil para armarse de valor y confesar que fue con Marisol. Por otro lado, Salva tendrá un detalle con Mabel. Además, Tasio será sincero con Paula después del complicado momento que vivieron por la pillada de Carmen con el regalo.

¿Qué pasará el martes?

En el episodio 534 de 'Sueños de libertad', que se emite el martes 7 de abril en Antena 3, la serie producida por Diagonal TV mejorará la relación entre Eduardo y Begoña, y es que la sintonía entre el chófer y la enfermera cada vez será mejor. Por otra parte, Andrés y Valentina irán dando pasos al frente en su relación con una cita.

Mabel se enfrentará a su padre en &#39;Sueños de libertad&#39;
Mabel se enfrentará a su padre en 'Sueños de libertad'

Gabriel seguirá muy preocupado por tener a Beatriz pululando a su alrededor, así que intentará que la relación entre los dos se suavice para que le genere el menor número posible de problemas. Mabel acabará por tener que declinar una invitación que le había hecho Salva. Además, la joven se encarará con su padre después de enterarse que fue infiel a Nieves con Marisol. Para terminar, Álvaro y Gorito colaborarán en un robo.

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