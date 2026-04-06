'Sueños de libertad' traerá al ex de Carmen y organizará una cita entre Valentina y Andrés

Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
Popularidad: #104 de 3.713
- 23
- 4
'Sueños de libertad' comenzará su semana con el primer encuentro entre Valentina y Begoña, donde ambas simpatizarán y la primera se sorprenderá al descubrir por fin quién era el gran amor de Andrés. En el episodio 533, que se emite este lunes 6 de abril, Pelayo se sentirá culpable por que Marta sea infeliz.
Aquí entrará en juego Cloe, quien decidirá si acude a la fiesta de bienvenida que le han preparado al hombre y donde anunciarán el relanzamiento de Flor Divina. Y hablando de regresos, David volverá a la colonia para llevar a cabo unas obras en la casa cuna, por lo que se reencontrará con Carmen, su exnovia.
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Pablo se decidirá a ser sincero con Miguel y contarle que le fue infiel a su madre. No obstante, el empresario lo tendrá más difícil para armarse de valor y confesar que fue con Marisol. Por otro lado, Salva tendrá un detalle con Mabel. Además, Tasio será sincero con Paula después del complicado momento que vivieron por la pillada de Carmen con el regalo.
¿Qué pasará el martes?
Gabriel seguirá muy preocupado por tener a Beatriz pululando a su alrededor, así que intentará que la relación entre los dos se suavice para que le genere el menor número posible de problemas. Mabel acabará por tener que declinar una invitación que le había hecho Salva. Además, la joven se encarará con su padre después de enterarse que fue infiel a Nieves con Marisol. Para terminar, Álvaro y Gorito colaborarán en un robo.