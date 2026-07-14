'Sueños de libertad': Gabriel reclama a Tasio el favor pendiente y Marisol recurre a Nieves

Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
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'Sueños de libertad' continúa avanzando en sus principales tramas con un nuevo episodio que Antena 3 emite el martes 14 de julio. La serie diaria afronta una entrega marcada por las deudas pendientes, las dificultades familiares y varias propuestas que podrían cambiar el futuro de algunos de sus protagonistas. Mientras Begoña (Natalia Sánchez) sufre un nuevo contratiempo con su hijo Juanito, Gabriel (Oriol Tarrasón) decide que ha llegado el momento de cobrarse el favor que Tasio (José Milán) le debe.
Uno de los grandes focos del capítulo estará precisamente en Gabriel y Tasio. Después de que este acudiera desesperadamente a él para intentar solucionar la situación laboral de Paula (Marina Orta), Gabriel reclama ahora la ayuda que le corresponde a cambio. La petición podría colocar a Tasio en una posición especialmente complicada, obligado a responder a un compromiso que aceptó en un momento de necesidad.
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Tasio también seguirá pensando en Carmen (Candela Cruz). Pese a la contundencia de las últimas palabras que recibió de su esposa, decide escribirle una nueva carta, demostrando que todavía no está dispuesto a dar por terminado su matrimonio. Sin embargo, queda por ver si este nuevo intento servirá para acercar posturas o si aumentará aún más la distancia entre ambos.
Xenia Tostado) comenzara a darle leche de fórmula al bebé a escondidas. La estrategia iniciada por la niñera empieza así a tener consecuencias visibles y amenaza con aumentar la angustia de Begoña.
Marisol busca apoyo en uno de sus momentos más difíciles
Por otro lado, Marisol (Laura Rozalén) vuelve a situarse en el centro de la historia después del ultimátum lanzado a Pablo (Fernando Andina) pues atraviesa una situación personal cada vez más complicada y decide pedir ayuda a Nieves (Itziar Atienza), pese a que ambas se han enfrentado recientemente por el embarazo que amenaza con romper definitivamente la estabilidad de los Salazar.
La petición abrirá una situación inesperada entre las dos mujeres. Nieves tendrá que decidir cómo actuar ante alguien que ha provocado un profundo dolor en su familia, pero que se presenta ahora ante ella en busca de apoyo.
En paralelo, Cloe (Antea Rodríguez) mantiene una importante conversación con Fina (Alba Brunet). La joven le traslada una propuesta inesperada que podría abrir nuevas posibilidades profesionales y volver a afectar a los planes que Fina comparte con Marta (Marta Belmonte). Después de semanas marcadas por la desconfianza y los secretos, cualquier cambio amenaza con poner nuevamente a prueba su relación.
Además, Mabel (Dèlia Brufau) empieza a plantearse nuevos objetivos personales. La hija de Pablo y Nieves muestra su interés por realizar un curso de decoración de interiores, una iniciativa con la que busca ampliar sus horizontes y encontrar un camino propio más allá de su trabajo en la cantina.