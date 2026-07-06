Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, continúa desarrollando algunas de sus tramas más delicadas con un capítulo marcado por confesiones que lo cambian todo, problemas de salud y nuevos conflictos sentimentales. Mientras la estabilidad de los Salazar vuelve a tambalearse, otros deberán afrontar decisiones que marcarán su futuro inmediato.

Uno de los grandes focos del episodio estará en Pablo (Fernando Andina). Después de la inesperada aparición de Marisol (Laura Rozalén) y de conocer que está embarazada de un hijo suyo, el cabeza de familia de los Salazar toma una decisión sobre el futuro de esa relación. Sin embargo, el momento más complicado llegará cuando decida sincerarse con Nieves (Itziar Atienza) y revelarle la noticia, una confesión que promete dejar completamente rota a su esposa y poner nuevamente a prueba su matrimonio.

Mientras tanto, Eduardo sigue debatiéndose entre contar o no toda la verdad. Después del fallecimiento de su hermano Federico (Jesús Cabrero), empieza a plantearse si ha llegado el momento de revelar a Roque quién es realmente su padre, una decisión que podría cambiar para siempre la relación entre ambos.

Tasio en una escena de 'Sueños de libertad'

Paula recibe una noticia que cambia su futuro

Por otro lado, Paula (Marina Orta) protagoniza una de las tramas más dramáticas del capítulo. Después de las molestias que viene arrastrando desde hace días, Miguel (Marco H. Medina) le comunica una mala noticia sobre su estado de salud, un diagnóstico que amenaza con alterar sus planes y que la obligará a replantearse su futuro inmediato.

Además, Marta (Marta Belmonte) vuelve a cometer un error con Fina (Alba Brunet). Cuando parecía que ambas habían conseguido recuperar la confianza, un gesto de Marta provoca un nuevo desencuentro que amenaza con abrir otra brecha en una relación que continúa atravesando numerosos altibajos.

Por su parte, Salva (Carlos Troya) también afronta una jornada complicada. Después de asumir una importante responsabilidad relacionada con la celebración organizada por la empresa, empieza a sentirse desbordado por la magnitud del encargo, poniendo en duda si será capaz de cumplir con las expectativas.