'Sueños de libertad': Marisol se enfrenta a Nieves y Tasio pide ayuda desesperadamente

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, despide la semana con un capítulo marcado por nuevos enfrentamientos, decisiones personales y personajes que intentan proteger a quienes más les importan. Mientras la tensión entre Nieves (Itziar Atienza) y Marisol (Laura Rozalén) alcanza un nuevo nivel, otros habitantes de la colonia afrontan conversaciones que podrían cambiar el rumbo de sus historias.

Uno de los grandes focos del episodio volverá a estar en Marisol. Después de descubrir que Nieves ya conoce la noticia de su embarazo, decide enfrentarse directamente a ella, dando lugar a una tensa conversación que promete reavivar el conflicto entre ambas mujeres. La situación vuelve a poner a Pablo (Fernando Andina) en una posición especialmente delicada, obligado a lidiar con las consecuencias de sus decisiones.

Mientras tanto, Tasio (José Milán) sigue buscando la manera de ayudar a Paula (Marina Orta). Preocupado por su delicado estado de salud y decidido a encontrarle un puesto que no perjudique su recuperación tras la negativa de Claudia (Isabel Moreno) en la tienda, recurre a Gabriel (Oriol Tarrasón) para pedirle un desesperado favor, consciente de que el futuro laboral de la joven depende de esa conversación.

Marta y Fina en una escena de 'Sueños de libertad'

Fina y Claudia afrontan nuevos retos personales

Por otro lado, Begoña (Natalia Sánchez) continúa sintiéndose responsable de la ruptura entre Andrés (Dani Tatay) y Valentina (Ana Carlota Fernández). La culpa sigue pesando sobre ella y le impide pasar página pese a los intentos de quienes la rodean por hacerle ver que no todo depende de sus decisiones.

Además, Eduardo recibe una carta de su hermano Federico (Jesús Cabrero) fallecido pocos días antes, un gesto que volverá a remover sus sentimientos y lo llevará a recordar una etapa especialmente importante de su vida.

En paralelo, Manuela (Pepa Aniorte) mantiene una conversación con Claudia en la que le hace una advertencia sobre Miguel (Marco H. Medina). Las palabras de la mujer llegan en un momento en el que la joven empieza a plantearse seriamente cuál quiere que sea el futuro de su relación con él.

Por último, Cloe (Antea Rodríguez) sorprende a Fina (Alba Brunet) con una propuesta inesperada que podría abrir una nueva etapa para el personaje y marcar el rumbo de una de las tramas que más ha evolucionado durante las últimas semanas.