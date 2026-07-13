'Sueños de libertad': un invitado inesperado irrumpe en la fiesta de la fábrica

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, arranca una nueva semana con un capítulo marcado por una celebración que no transcurre como estaba previsto, nuevas tensiones familiares y decisiones que podrían cambiar el futuro de varios personajes. Mientras la colonia se reúne para disfrutar de un momento de tranquilidad, la aparición de una persona inesperada acapara toda la atención y altera el ambiente de la fiesta.

Uno de los grandes momentos del episodio llegará precisamente durante esa celebración organizada para los trabajadores. Lo que parecía una jornada de distensión dará un giro cuando alguien inesperado haga acto de presencia y se convierta en el centro de todas las miradas, provocando un importante revuelo entre los asistentes.

Mientras tanto, la complicada situación entre Pablo (Fernando Andina) y Marisol (Laura Rozalén) continúa evolucionando. Después de los últimos enfrentamientos, la joven decide dar un paso más y lanza un ultimátum a Pablo, obligándole a afrontar una decisión especialmente delicada para el futuro de su familia.

Digna, Andrés y Marta en una escena de 'Sueños de libertad'

Paula sigue adaptándose a su nueva etapa en la tienda

Por otro lado, la llegada de Paula (Marina Orta) a la tienda no resulta tan sencilla como esperaba. La joven no encuentra el recibimiento que imaginaba, una situación que vuelve a generar tensiones en su nuevo entorno de trabajo y que termina provocando un nuevo enfrentamiento entre Marta (Marta Belmonte) y Tasio (José Milán).

En paralelo, Miguel (Marco H. Medina) decide sincerarse con Claudia (Isabel Moreno). Tras los últimos acercamientos entre ambos, el médico le abre su corazón y le explica cómo afronta esta nueva etapa de su relación, en una conversación que servirá para aclarar el momento en el que se encuentran.

Además, Gabriel (Oriol Tarrasón) y Damián (Nancho Novo) vuelven a chocar. Las diferencias entre ambos desembocan en un fuerte encontronazo, dejando claro que la relación entre los dos sigue atravesando uno de sus momentos más complicados.