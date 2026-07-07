'Sueños de libertad': Pablo toma una decisión definitiva sobre Marisol y su embarazo

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, continúa desarrollando algunas de sus principales tramas con un capítulo marcado por decisiones difíciles, nuevos pasos en el terreno sentimental y el intento de varios personajes por dejar atrás los conflictos que han marcado las últimas semanas. Mientras la situación de los Salazar vuelve a centrar buena parte de la atención, otros habitantes de la colonia afrontan importantes cambios en sus vidas.

Uno de los grandes focos del episodio volverá a estar en Pablo (Fernando Andina). Después de la inesperada aparición de Marisol (Laura Rozalén) y del embarazo que ha puesto en peligro la estabilidad de su matrimonio con Nieves (Itziar Atienza), el personaje toma una decisión definitiva sobre el futuro de la joven. El movimiento pretende cerrar un capítulo especialmente complicado para la familia, aunque está por ver si será suficiente para dejar atrás este conflicto.

Mientras tanto, Nieves también protagoniza una importante conversación con Mabel (Dèlia Brufau). Preocupada por el bienestar de su hija, decide darle un consejo sobre mantener relaciones con Salva (Carlos Troya), en una escena que refleja el intento de la familia por recuperar cierta normalidad entre madre e hija tras los últimos acontecimientos.

Itziar Atienza en 'Miércoles 8 de julio de 2026' de 'Sueños de libertad'

Paula recibe ayuda para afrontar su delicada situación

Por otro lado, Miguel (Marco H. Medina) sigue muy pendiente de la salud de Paula (Marina Orta). Después de comunicarle el origen de sus problemas respiratorios, toma una decisión para intentar protegerla, convencido de que es necesario encontrar una solución que le permita seguir adelante sin poner en riesgo su recuperación.

Además, la relación entre Miguel y Claudia (Isabel Moreno) continúa evolucionando. Tras los últimos acercamientos entre ambos, es Claudia quien decide dar un nuevo paso y proponerle una cita, un gesto que podría marcar un punto de inflexión en una de las historias sentimentales con mayor recorrido de la serie.

En paralelo, Gabriel (Oriol Tarrasón) intenta poner fin a los rumores que siguen persiguiendo a Begoña (Natalia Sánchez). Para ello, pide a Don Agustín (Daniel Albaladejo) que intervenga públicamente para defenderla, con la esperanza de acabar con unas habladurías que han causado numerosos problemas a la familia.

Por su parte, Marta (Marta Belmonte) atraviesa un momento de incertidumbre en su relación con Fina (Alba Brunet). Las dudas y la desconfianza vuelven a aparecer entre ambas, llevando a Marta a preguntarse si la distancia que se ha abierto entre las dos puede tener consecuencias para su futuro.