'Sueños de libertad': una visita inesperada pone en jaque a los Salazar

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, arranca una nueva semana con un capítulo marcado por inesperados regresos, conflictos personales y nuevos avances sentimentales. Mientras algunos personajes comienzan a mirar al futuro con optimismo, otros deberán enfrentarse a acontecimientos que amenazan con romper el equilibrio alcanzado en las últimas semanas.

Uno de los grandes focos del episodio estará en la familia Salazar. Cuando parecía que Pablo (Fernando Andina) y Nieves (Itziar Atienza) comenzaban a recuperar cierta estabilidad tras todo lo ocurrido con la muerte de Alberto (Alfonso Lara) y el paso de ella por prisión, una visita completamente inesperada irrumpe en sus vidas. La llegada de esta persona amenaza con remover viejas heridas y podría cambiar el rumbo de la familia en un momento especialmente delicado.

Mientras tanto, Claudia (Isabel Moreno) continúa intentando aclarar sus sentimientos hacia Miguel (Marco H. Medina). Después de los últimos acercamientos entre ambos, la joven decide dar un importante paso en su relación con él, aunque todavía mantiene muchas dudas sobre lo que realmente quiere para su futuro.

Mabel y Salva en una escena de 'Sueños de libertad'

La muerte de Brossard sigue pasando factura a Tasio

Por otro lado, Tasio (José Milán) no consigue dejar atrás los últimos acontecimientos vividos en la colonia y empieza a sufrir las consecuencias del enorme desgaste emocional acumulado, una situación que preocupa a quienes le rodean y que lo obliga a plantearse cómo afrontar esta nueva etapa.

Además, la Directiva de Perfumerías De la Reina organiza una fiesta para los trabajadores. La iniciativa pretende celebrar la nueva etapa que afronta la empresa y recuperar la moral de la plantilla después de semanas marcadas por la incertidumbre sobre el futuro de la fábrica.

Por su parte, Claudia también protagoniza otra de las tramas del episodio cuando traslada a Marta (Marta Belmonte) una importante petición relacionada con el funcionamiento de la tienda, una iniciativa que podría introducir cambios en el día a día del negocio.

Mientras tanto, Paula (Marina Orta) comienza a experimentar unos preocupantes problemas de salud que podrían convertirse en una nueva fuente de preocupación durante los próximos capítulos.