FormulaTV
Conectar

ADELANTO 2 DE ABRIL

'Sueños de libertad' intentará reconciliar a Julia con Damián y sorprenderá a Paula con un regalo

Pelayo descubrirá la ruptura de Marta y Cloe, mientras que Mabel se enterará de una infidelidad.

'Sueños de libertad' intentará reconciliar a Julia con Damián y sorprenderá a Paula con un regalo
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Miércoles 1 Abril 2026 14:16

Serie relacionada

Sueños de libertad

Sueños de libertad

2024 - Act

España 2 temporadas 314 capítulos

Drama

6,9

Popularidad: #104 de 3.713 Ranking Sueños de libertad

  • 23

  • 4

'Sueños de libertad', en imágenes 8 fotos

Natalia Sánchez, Amanda Cárdenas y Daniel Tatay en 'Sueños de libertad' Marta Belmonte y Guillermo Barrientos en 'Sueños de libertad' Natalia Sánchez y Carolina Lapausa en 'Sueños de libertad' Daniel Tatay en 'Sueños de libertad' Begoña Montes y Jesús de la Reina en 'Sueños de libertad' Alain Hernández y Natalia Sánchez en 'Sueños de libertad' Alain Hernández en 'Sueños de libertad'

'Sueños de libertad' ha emitido su episodio 531 este miércoles 1 de abril. Para arrancar el nuevo mes, la serie producida en colaboración con Diagonal TV ha sorprendido a Marta con un bonito gesto de Cloe, quien ha aparcado las diferencias entre ambas al tener un relevante detalle con la familia Merino-De la Reina: añadir el nombre de Gervasio Merino bajo la etiqueta del perfume.

Julia le ha contado a su madre que ha descubierto información muy negativa sobre su abuelo, por lo que Begoña se ha dirigido directamente a Gabriel para reprocharle que haya manipulado a la pequeña. De este modo, se ha desatado otra crisis en el matrimonio. Mientras tanto, Marta le ha contado a su familia que Pelayo se encuentra en España y que, dentro de poco, llegará a Toledo. Por su parte, Nieves le ha pedido consejo a Begoña acerca de la actitud que debería tomar con respecto a su marido tras descubrir la infidelidad.

Vídeos FormulaTV

El exnovio de Paula ha irrumpido en la casa de los De la Reina con la intención de exigirle explicaciones a la joven, y Tasio ha sido testigo de ese reencuentro. Por último, las chicas de la colonia han recibido una noticia positiva de una vez, ya que Brossard ha aceptado la propuesta de Pablo.

[cimg][img=Cloe y Valentina en 'Sueños de libertad']https://www.formulatv.com/images/noticias/136900/136928/2_e4PUYRek6Jiaoz7q01W3Fct9E52HNBxvs.webp'>Digna en &#39;Sueños de libertad&#39;https://www.formulatv.com/images/noticias/136900/136928/1_e4PUYRek6Jiaoz7q01W3Fct9E52HNBxvs.jpg[/img
Cloe y Valentina en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el jueves?

En el próximo episodio de 'Sueños de libertad', que se emitirá el jueves 2 de abril en la sobremesa de Antena 3 y será la última entrega de la semana, Tasio intentará consolar a Paula tras las exigencias de su novio, mientras que Pelayo llegará a la colonia tras el tiempo pasado fuera y descubrirá la ruptura de Marta y Cloe.

Una vez analizada la situación entre Julia y Damián, empañada por las pérfidas maniobras de manipulación de Gabriel, Begoña y Digna intervendrán para reparar la relación. Mabel se enterará de la infidelidad de su padre y, en último lugar, Paula recibirá un regalo inesperado.

Ver todos los comentarios (1)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Top Series

Listas