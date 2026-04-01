'Sueños de libertad' intentará reconciliar a Julia con Damián y sorprenderá a Paula con un regalo

Por Redacción |

'Sueños de libertad' ha emitido su episodio 531 este miércoles 1 de abril. Para arrancar el nuevo mes, la serie producida en colaboración con Diagonal TV ha sorprendido a Marta con un bonito gesto de Cloe, quien ha aparcado las diferencias entre ambas al tener un relevante detalle con la familia Merino-De la Reina: añadir el nombre de Gervasio Merino bajo la etiqueta del perfume.

Julia le ha contado a su madre que ha descubierto información muy negativa sobre su abuelo, por lo que Begoña se ha dirigido directamente a Gabriel para reprocharle que haya manipulado a la pequeña. De este modo, se ha desatado otra crisis en el matrimonio. Mientras tanto, Marta le ha contado a su familia que Pelayo se encuentra en España y que, dentro de poco, llegará a Toledo. Por su parte, Nieves le ha pedido consejo a Begoña acerca de la actitud que debería tomar con respecto a su marido tras descubrir la infidelidad.

¿Qué pasará el jueves?

En el próximo episodio de 'Sueños de libertad', que se emitirá el jueves 2 de abril en la sobremesa de Antena 3 y será la última entrega de la semana, Tasio intentará consolar a Paula tras las exigencias de su novio, mientras que Pelayo llegará a la colonia tras el tiempo pasado fuera y descubrirá la ruptura de Marta y Cloe.

Una vez analizada la situación entre Julia y Damián, empañada por las pérfidas maniobras de manipulación de Gabriel, Begoña y Digna intervendrán para reparar la relación. Mabel se enterará de la infidelidad de su padre y, en último lugar, Paula recibirá un regalo inesperado.