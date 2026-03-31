Por Redacción |

'Sueños de libertad' avanza en una semana más breve de lo habitual. En su entrega del martes 31 de marzo, la ficción producida en colaboración con Diagonal TV se ha despedido de Luz tras tantas vivencias en Toledo. Cuando la doctora ya estaba preparada para partir hacia Barcelona, varios trabajadores de la colonia la han sorprendido con un merecido adiós.

En ese encuentro han participado tanto Claudia como Carmen, quienes han valorado su dedicación y su bondad durante todo este tiempo. Del mismo modo, el resto de asistentes le han agradecido su buen hacer y le han deseado mucha suerte en su siguiente etapa laboral y personal. Ante esta muestra de cariño, Luz se ha mostrado emocionada y se ha fundido en un abrazo con sus amigas.

Gabriel en 'Sueños de libertad'

Mientras tanto, Gabriel ha mantenido viva su guerra con los De la Reina y ha ido un paso más allá al involucrar a Julia, a quien le ha contado que ha crecido en una familia rodeada de mentiras. En otro frente, Pablo ha intentado convencer a Gabriel de que debe entrar en razón en lo que respecta a la igualdad salarial, pero el director se ha mantenido firme en su postura de rechazo. En último lugar, Paula ha tenido una sincera conversación con Tasio y Cloe ha animado a Valentina a decirle la verdad a Andrés.

Marta en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el miércoles?

En el próximo episodio de 'Sueños de libertad', que se emitirá en la sobremesa de Antena 3 el miércoles 1 de abril,, mientras que Beatriz tomará la decisión de cortarle el grifo a Álvaro. A su vez, él optará por hacerle

Carmen recibirá una noticia de lo más agridulce para las trabajadoras. En paralelo, Valentina trazará los términos que determinarán su incipiente relación con Andrés. Por último, Begoña pondrá en su sitio a Gabriel tras su últimos y cuestionables actos y Mabel y Miguel ingeniarán un plan para que sus padres se aproximen.