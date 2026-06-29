'Sueños de libertad': Tasio se confiesa a Don Agustín y Fina descubre el secreto de Marta

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, despide el mes con un capítulo marcado por importantes avances sentimentales, confesiones y secretos que amenazan con salir definitivamente a la luz. Mientras algunos personajes intentan dejar atrás sus problemas, otros se enfrentan a conversaciones que podrían cambiar el rumbo de sus relaciones.

Uno de los momentos más esperados del episodio llegará alrededor de Miguel (Marco H. Medina) y Claudia (Isabel Moreno). Después de semanas de acercamientos, dudas y gestos que dejaban entrever los sentimientos del joven, Miguel decide dar un paso al frente y pedirle una cita a Claudia. El momento promete convertirse en uno de los más emotivos del capítulo y podría marcar el inicio de una nueva etapa para ambos.

Sin embargo, otra de las grandes tramas estará protagonizada por Marta (Marta Belmonte) y Fina (Alba Brunet). Cuando parecía que ambas habían conseguido recuperar la estabilidad en su relación, Fina descubre que Marta le ha ocultado una importante llamada. El hallazgo amenaza con reabrir viejas heridas y generar nuevas tensiones entre la pareja.

Marta en una escena de 'Sueños de libertad'

Salva quiere mejorar su relación con Pablo y busca el consejo de Nieves

Mientras tanto, Salva (Carlos Troya) sigue decidido a mejorar su relación con Pablo (Fernando Andina). Consciente de que todavía no cuenta con su aprobación, busca el consejo de Nieves (Itziar Atienza) para intentar acercar posturas. La conversación lleva al cantinero a tomar una decisión inesperada que podría influir en su futuro y en la imagen que proyecta ante la familia.

Por otro lado, Tasio (José Milán) atraviesa uno de sus momentos más delicados. Después de todo lo ocurrido durante las últimas semanas, decide confesarse ante Don Agustín (Daniel Albaladejo) en una penitencia cargada de tensión. El personaje necesita aliviar el peso que arrastra, aunque no le resulta nada fácil dar ese paso.

Además, Claudia mantiene una conversación telefónica con Carmen (Candela Cruz) en la que le pone al corriente de las últimas novedades relacionadas con Tasio, un gesto que vuelve a conectar a la mujer con los acontecimientos que siguen marcando la vida en la colonia.