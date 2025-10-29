Por Beatriz Prieto | |

'Supervivientes All Stars 2025' alcanzó su semifinal el martes 28 de octubre en Telecinco, con Adara Molinero y Rubén Torres en peligro de expulsión tras la salvación de Jessica Bueno en la última cita de 'Conexión Honduras'. Un duelo esencial, a las puertas de la final, que se resolvió con la marcha de Adara y su proclamación como quinta clasificada.

Ambos concursantes pudieron lanzar sus alegatos, empezando por Adara: "Me he dado cuenta aquí de que soy una luchadora, una jabata, que he podido con un montón de situaciones y me hace mucha ilusión seguir, aunque es muy duro". "Quiero ser finalista para demostrar que se puede luchar hasta el final. Estoy aquí por vosotros y si de verdad queréis verme luchar en las pruebas y hacer tonterías hasta el último día, tenéis que salvarme. Si es por mí, yo es que disfruto dentro del infierno, quiero sacar una sonrisa hasta el final", defendió por su parte Torres.

Adara y Torres lanzan sus alegatos ante sus compañeros en la semifinal de 'Supervivientes All Stars 2025'

Tiempo después, Jorge Javier Vázquez recalcó que era una "despedir a un concursante a estas alturas deja un sabor muy agridulce" antes de preguntar cómo se encontraban los duelistas. "Estoy súper nerviosa, porque no tengo ni idea de lo que puede pasar. Estoy con un pie fuera y otro dentro. Muy nerviosa, y muy sensible también", confesó la madrileña quien, cuando el presentador quiso indagar el porqué, señaló que "lo nuestro es solamente a través de la tele y tienes un don para sacarme hasta el alma".

Adara, emocionada al dedicar unas palabras a Torres en la semifinal de 'Supervivientes All Stars 2025'

"Lloro de sentirme orgullosa"

. ¿Cómo no te voy a tener cariño?", recordó el presentador, antes de insistir en su pregunta. "Estoy emocionada porque si me voy, estoy muy feliz por vivir todo esto y, si me quedo, muy feliz de poder llegar a la final y, porque todos me han aportado algo", contestó Adara. Vázquez se dirigió entonces a Torres, a quien recordó que rozó la victoria en su edición: "Nunca se me olvidará la carita que se te quedó cuando proclamé ganador a Pedro ".

"Cuando ves que no eres ganador después de todo, tuve mis cinco o diez minutos de bajón fuerte", admitió el barcelonés, para después recordar de Vázquez que "necesitaba un abrazo y viniste tú y me abrazaste tú, me acuerdo un montón. Eso me dio un chute fuerte". "Si me tuviera que ir hoy, he disfrutado muchísimo. Para mí esta edición ha sido muy dura, pero en el fondo lo disfruto por muy duro que sea y más con estos pedazo de compañeros", añadió Torres, de quien Adara destacó que "eres una gran persona y siempre miras por que la gente esté bien". "Te agradezco muchísimo todas esas ocasiones en las que me has apoyado y cuidado", añadió la madrileña.

"Eres más fuerte de lo que te crees, yo solo he estado ahí en los momentos malos, pero la que ha superado todo eres tú. Deja de pensar que todo te puede, eres una máquina", la animó Torres, antes de recibir la alegría de verse salvado, lo que puso fin al concurso de una emocionada y agradecida Adara. "Muchísimas gracias al programa por la oportunidad. Todos merecemos una segunda oportunidad en la vida y esta era la mía. La he aprovechado y lloro de alegría, de sentirme orgullosa y de no haber abandonado. Me voy feliz", aseguró la expulsada, para después abandonar la palapa.