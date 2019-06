Syfy prepara 'Lobo', un spin-off de 'Krypton'

Syfy estudia expandir el universo de 'Krypton' con un spin-off protagonizado por Lobo, un personaje de DC Comics interpretado por Emmett J. Scanlan que debutará a lo largo de la segunda temporada del drama original. El cazarecompensas alienígena fue creado originalmente como una parodia de figuras ultravioletas de su rival Marvel como Lobezno no The Punisher.

Emmett J. Scanlan como Lobo en 'Krypton'

En caso de seguir adelante el proyecto, que actualmente se encuentra en fase de desarrollo, el propio Scanlan protagonizaría la serie. El productor ejecutivo de 'Krypton', Cameron Welsh, se encargará de escribir el guión y ejercerá también de productor ejecutivo del nuevo drama.

Lobo, cuyo nombre traducido libremente de su idioma nativo significa "el que devora tus entrañas y lo disfruta plenamente", es del pacífico planeta de Zarnia y nació demonio en medio de la utopía. En su adolescencia, Lobo mató sin ayuda a toda su civilización, convirtiéndose en el último de su raza. Ahora el mercenario vaga por el universo en su motocicleta, cobrando por lo que más ama: el asesinato y el caos.

Un personaje my 'deseado'

La decisión de introducir a Lobo en el mundo de Krypton y darle su propia serie llega en un momento en el que Warner Bros., que controla los derechos de los personajes de DC tanto en la pantalla grande como en la pequeña, busca un gran villano para una película. Warner Bros. Pictures está desarrollando una película de "Lobo" con la vista puesta en que la dirija Michael Bay, pero no hay nada decidido. De hecho, hace unos quince años que se habla del salto a la gran pantalla del personaje, pero ni Will Smith, ni Dwayne Johnson, ni Guy Richie lo han conseguido.

La cadena de cable privada propiedad de NBCUniversal tiene un buen puñado de proyectos en desarrollo, incluidos 'Chucky', 'The Woods', 'Night Gallery', 'Wayward Children', 'The Raven Cycle' y 'Death Is My BFF'.