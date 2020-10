'La casa fuerte 2': Violeta Mangriñán, Fabio Colloricchio y Loli Álvarez, entre las primeras quinielas

La segunda edición de 'La isla de las tentaciones' está a punto de llegar a su desenlace definitivo. Por ello, Telecinco ha empezado ya la promoción del que será su nuevo reality hasta finales de año, 'La casa fuerte'. El espacio producido por Bulldog que la cadena ya emitió el pasado verano regresa y lo hace con una segunda edición que promete más surrealismo, muchas locuras y un nuevo grupo de concursantes que deberán luchar por hacerse con el dinero que semana a semana se irá incorporando en las diferentes cajas fuertes del programa.

Fabio Colloricchio, Violeta Mangriñán y Loli Álvarez

Ahora la gran duda que surge es conocer la identidad de los integrantes de las diferentes parejas que se unirán a la aventura para recoger el testigo de Leticia Sabater y Yola Berrocal, las vencedoras de la primera edición. No sorprendería que veamos entre los concursantes a alguna pareja de 'La isla de las tentaciones 2' para aprovechar el éxito del reality de Telecinco y Cuarzo. ¿Se atreverían Melyssa Pinto y Tom Brusse a entrar? ¿O por contra lo harían Marta Peñate y Lester Duque? Está claro que muchas de las parejas del espacio levantan interés pero por ahora es una incógnita si recibirán la oferta de la productora y en caso positivo, si la aceptarían.

Pero bien, la que sí parece que va a entrar en el concurso es Loli Álvarez. Tal y como adelanta ECD, este rostro habitual de los formatos de Telecinco, especialmente en la década de los 90, habría fichado por el concurso. Esta sería por tanto su reaparición televisiva después de haber participado en 'Supervivientes 2019', un espacio en el que no tuvo demasiado éxito ya que no tardó demasiado en ser expulsada. Según el citado medio, ahora volverá a intentarlo en el nuevo programa y lo hará con Yurena como pareja. La artista que revolucionó a medio país con su mítico "No cambié" se sumaría al reality después de su paso por 'Supervivientes 2016' y 'GH Dúo', donde participó en el año 2019 junto a su expareja sentimental Juan Miguel. ¿Tendrán ambas la misma suerte que Leticia y Yola si finalmente son concursantes?

El resto de posibles parejas

Paralelamente, según el citado medio, también suenan para entrar las parejas formadas por Fabio Colloricchio y Violeta Mangriñán y Steisy y su novio Pablo. Para los primeros esto supondría un gran reto y es que tras enamorarse en un reality show, ahora deberían pasar una nueva prueba de fuego conviviendo de nuevo juntos (en el caso que finalmente entreno). En el caso de los segundos, también supondría una enorme prueba y es que ambos han vivido varias crisis que podrían hacerse patentes en 'La casa fuerte'. Lo que parece claro es que ambas parejas darían mucho juego en el reality de Telecinco.