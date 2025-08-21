FormulaTV
Conectar

¿LA SALVADORA?

Telecinco reestructura 'Fiesta' con Terelu Campos como reclamo para mejorar los datos

La sección 'Aires de fiesta' pasará a abrir el programa de Unicorn Content para tratar de reflotar las pobres audiencias.

Telecinco reestructura 'Fiesta' con Terelu Campos como reclamo para mejorar los datos
©Mediaset
Por Roberto Ponce LópezPublicado: Jueves 21 Agosto 2025 18:50 (hace 5 horas)

Programa relacionado

Fiesta

Fiesta

Fiesta

2022 - Act

España

Magazine Corazón Entretenimiento

2,6

Popularidad: #13 de 2.133

  • 2

  • 1

Terelu Campos, en imágenes 66 fotos

Pelayo Díaz y Terelu Campos, en la prueba de recompensa de 'Supervivientes 2025' Pelayo Díaz y Terelu Campos con Laura Madrueño en 'Supervivientes 2025' Los concursantes de Playa Calma en 'Supervivientes 2025' Terelu Campos en una prueba de recompensa de 'Supervivientes 2025' Terelu Campos posa en bañador en 'Supervivientes 2025' Terelu Campos posa como protagonista de 'Supervivientes 2025' Terelu Campos y Lydia Lozano promocionan '¡Sálvese quien pueda!' Rueda de prensa de Netflix sobre '¡Sálvese quien pueda!' Kiko Matamoros y Terelu Campos, protagonistas de '¡Sálvese quien pueda!' Samantha Hudson presenta la rueda de prensa de '¡Sálvese quien pueda!' El elenco de '¡Sálvese quien pueda!' en la rueda de prensa de Netflix Terelu Campos en la rueda de prensa de '¡Sálvese quien pueda!' Belén Estebán y Terelu Campos, protagonistas de '¡Sálvese quien pueda!' Belén Estebán y Terelu Campos en '¡Sálvese quien pueda!' Póster oficial de la primera parte de '¡Sálvese quien pueda!' Parte del elenco de '¡Sálvese quien pueda!', el reality de Netflix Netflix acoge a los protagonistas de 'Sálvese quien pueda' en el cine de sus oficinas Posado de los protagonistas de 'Sálvese quien pueda', el reality de Netflix con 'Sálvame' Los integrantes de 'Sálvese quien pueda' llegan a las oficinas de Netflix El equipo de 'Sálvese quien pueda', el reality de Netflix con los de 'Sálvame'

Vídeos FormulaTV
'Fiesta', el magacín conducido por Emma García, renovó por una temporada más justo antes de comenzar el verano. Con esa noticia llegó el cambio de rostros al frente del programa por las vacaciones. Debido a ello, Telecinco confió en Àlex Blanquer y César Muñoz, pero con la colaboración especial de Terelu Campos presentando una sección muy especial para ella, 'Aires de fiesta'.

Este bloque ha estado resucitado el espíritu de '¡Qué tiempo tan feliz!', el formato que presentó con éxito su madre, donde repasan las carreras de diferentes figuras de la canción en España. Sin embargo, los meses estivales están siendo duros para 'Fiesta' y el formato de Unicorn Content no consigue liderar durante los fines de semana con su crónica social.

Telecinco confía en Terelu Campos para mejorar los datos de &#39;Fiesta&#39;

Telecinco confía en Terelu Campos para mejorar los datos de 'Fiesta'

Debido a ello, se ha tomado una decisión que hará que Terelu Campos sea la pieza angular en el show y que encabece el mismo. Como ha informado Bluper y ha confirmado FormulaTV, 'Aires de fiesta' será la sección con la que arranque el magacín vespertino a partir del sábado 23 de agosto de 2025.

De esta manera, la sección que servía de broche final ahora será la encargada de iniciar la emisión. Con esta maniobra, Telecinco pretende que los espectadores se enganchen a Terelu Campos y sigan el programa hasta el final. Por lo tanto, de 16:00 a 17:30 horas será el horario de este bloque de la mayor de las Campo, al menos durante este fin de semana. Si la fórmula funciona, se mantendrá para futuras entregas.

La sección &#39;Aires de fiesta&#39; de Terelu Campos será el inicio de &#39;Fiesta&#39; a partir de ahora

La sección 'Aires de fiesta' de Terelu Campos será el inicio de 'Fiesta' a partir de ahora

Las protagonistas de 'Aire de fiesta'

Para este cambio importante, la sección 'Aires de fiesta' tenía que llegar con dos artistas potentes. La primera apertura de 'Fiesta' de Terelu Campos estará dedicada a repasar la carrera de la cantante y actriz Marisol, que se hizo con los corazones de toda España tras de protagonizar grandes éxito de nuestro cine, donde mostraba su cara y voz angelicales, y en las que aparecieron canciones tan populares como 'Tómbola'.

Pero es que para el domingo repasará la carrera de otra grande del celuloide y de la canción, Carmen Sevilla, que presentó el mítico 'Cine de barrio'. Ahora solo falta descubrir si esta estrategia de Mediaset España da sus frutos en las tardes de los fines de semana.

Ver todos los comentarios (8)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Famosos relacionados

Top Series

Listas