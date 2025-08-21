Telecinco reestructura 'Fiesta' con Terelu Campos como reclamo para mejorar los datos

Por Roberto Ponce López |

Este bloque ha estado resucitado el espíritu de '¡Qué tiempo tan feliz!', el formato que presentó con éxito su madre, donde repasan las carreras de diferentes figuras de la canción en España. Sin embargo, los meses estivales están siendo duros para 'Fiesta' y el formato de Unicorn Content no consigue liderar durante los fines de semana con su crónica social.

Telecinco confía en Terelu Campos para mejorar los datos de 'Fiesta'

Debido a ello, se ha tomado una decisión que hará que Terelu Campos sea la pieza angular en el show y que encabece el mismo. Como ha informado Bluper y ha confirmado FormulaTV, 'Aires de fiesta' será la sección con la que arranque el magacín vespertino a partir del sábado 23 de agosto de 2025.

La sección 'Aires de fiesta' de Terelu Campos será el inicio de 'Fiesta' a partir de ahora

Las protagonistas de 'Aire de fiesta'

De esta manera, la sección. Con esta maniobra, Telecinco pretende que los espectadores se enganchen a Terelu Campos. Por lo tanto,de la mayor de las Campo, al menos durante este fin de semana. Si la fórmula funciona, se mantendrá para futuras entregas.

Para este cambio importante, la sección 'Aires de fiesta' tenía que llegar con dos artistas potentes. La primera apertura de 'Fiesta' de Terelu Campos estará dedicada a repasar la carrera de la cantante y actriz Marisol, que se hizo con los corazones de toda España tras de protagonizar grandes éxito de nuestro cine, donde mostraba su cara y voz angelicales, y en las que aparecieron canciones tan populares como 'Tómbola'.

Pero es que para el domingo repasará la carrera de otra grande del celuloide y de la canción, Carmen Sevilla, que presentó el mítico 'Cine de barrio'. Ahora solo falta descubrir si esta estrategia de Mediaset España da sus frutos en las tardes de los fines de semana.