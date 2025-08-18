FormulaTV
DARDO ENVENENADO

Kiko Jiménez da plantón a 'Fiesta' y Gloria Camila se venga de Sofía Suescun: "El karma ha actuado"

La ausencia del colaborador en el programa de Telecinco ha reavivado las críticas, especialmente las de su ex, Gloria Camila.

Kiko Jiménez da plantón a 'Fiesta' y Gloria Camila se venga de Sofía Suescun: "El karma ha actuado"
©Mediaset España
Por Julia Almazán RomeroPublicado: Lunes 18 Agosto 2025 13:50 (hace 8 horas)

El escándalo en torno a Kiko Jiménez y Sofía Suescun no deja de crecer. La pareja ha decidido abandonar el país tras salir a la luz la presunta infidelidad de la navarra con el culturista e influencer Juan Faro. Según avanzó 'Fiesta', los dos han optado por marcharse de España para alejarse de la presión mediática.

Así pues, Kiko Jiménez se ha ausentado por segunda semana consecutiva de su puesto como colaborador del programa. Una decisión que no ha pasado desapercibida sobre todo por su ex Gloria Camila. "Puedo entender que necesite un respiro, pero tiene que cumplir con su contrato laboral y asumir lo que venga. Nosotros nos exponemos y, nos guste más o menos un tema, hay que hacerle frente y dar la cara", sentenció la hija de Ortega Cano.

Gloria Camila carga contra Sofía Suescun en el plató de &#39;Fiesta&#39;

La colaboradora, además, recordó que su ex fue el que empezó a hablar de su supuesta deslealtad: "El primero que hizo público que yo le había puesto los cuernos fue Kiko, así que no entiendo que ahora se cubra. Si no es verdad, vienes y lo dices, y si es verdad, perdonas y lo hablas". Con esas palabras, dejó claro que no comparte la actitud del televisivo de desaparecer justo en su semana más mediática.

Gloria Camila también fue tajante al valorar la situación de Sofía Suescun: "Ellos se han reído de mí. Sofía es la primera que en platós me ha criticado por ponerle los cuernos a mi pareja". Además, afirmó que no se trata de disfrutar del mal ajeno, sino de justicia poética: "Cuando escupes tan alto, luego cae. El karma ha actuado".

Juan Faro no desmiente la infidelidad de Sofía Suescun hacia Kiko Jiménez

La crisis que salpica a todos

El hermetismo de Kiko Jiménez contrasta con la presión creciente que rodea a la pareja. Su silencio ha dado alas a las críticas de Cristian Suescun, que no dudó en calificarle de "jeta" y "sinvergüenza". Por su parte, Juan Faro, señalado como tercero en discordia, ha evitado aclarar los rumores de la infidelidad de Sofía Suescun hacia su pareja: "No, yo es que ni desmiento ni afirmo nada", comentó el culturista. Por lo tanto, con la pareja lejos del foco, la tensión sigue en aumento, veremos que deparará el siguiente capítulo de esta historia.

