Telecinco renueva 'La isla de las tentaciones' y grabará su décima temporada en enero

Por Redacción | |

'La isla de las tentaciones' es uno de los formatos que mejor le funciona a Telecinco en estos momentos. El programa, que pone a prueba el amor de varias parejas, justo ha marcado máximo de temporada el 24 de noviembre de 2025, alcanzando un 17% redondo con 1,4 millones de espectadores.

Su novena edición está generando mucho interés por las nuevas tramas y los desengaños amorosos que se están viviendo. Por este motivo, Telecinco ha decidido confiar en una nueva temporada más del formato producido por Cuarzo para Mediaset, renovándolo por una décima edición que ya ha arrancado la producción de los nuevos episodios.

Sandra Barneda, presentadora de 'La isla de las tentaciones'

Así, el plan de la cadena principal de Mediaset España es arrancar el rodaje de la décima edición pocos días después de que se termine la emisión de la novena, es decir, enero de 2026. Será entonces cuando Sandra Barneda regresa a República Dominicana junto a nuevas parejas dispuestas a demostrar los límites de sus relaciones.

El drama de Claudia y Gilbert

Gilbert, participante de 'La isla de las tentaciones 9'

La novena edición de 'La isla de las tentaciones' está mostrando cómo la relación de Gilbert Mina Claudia Chacón está en uno de sus peores momentos., y posteriormente él también cedió con la soltera llamada Nerea. La desmesurada reacción de él a las imágenes de Claudia hizo que el programa le sancionara, expulsándole de la siguiente hoguera.

Aun así, sus compañeros han podido ver las últimas acciones de Claudia con Gerard y, en nombre de Gilbert, han pedido una hoguera de confrontación para su amigo. Además, Almudena Porras también sufrió una hoguera de lo más dolorosa al ver cómo Darío Linero se dejaba llevar con una de las soltera de la Villa.