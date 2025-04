'The Last of Us' emulará a 'Juego de Tronos' en su segunda temporada con una gran batalla: "Fuimos ambiciosos"

Por Alejandro Rodera |

The Last of Us ' no ha escatimado en ambición de cara a su segunda temporada. Tras una aclamada primera entrega que arrasó tanto en HBO como en Max,para plasmar un mundo y unos personajes aún más complejos. Además, la nueva tanda, que vuelve a estar comandada por Craig Mazin y Neil Druckmann,, con grandes secuencias que

En el tráiler de la segunda entrega ya se da buena muestra de esas intenciones, que quedan reflejadas en una batalla en la que la nieve y el fuego parecen sacudir a los habitantes de Jackson, la comunidad en la que residen Joel y Ellie tras los eventos de la primera temporada. Dentro de esos muros también viven el hermano de Joel, Tommy, y su esposa, Maria, que, como principales cabecillas del pueblo, tendrán que afrontar la amenaza que se cierne sobre ellos.

Tommy (Gabriel Luna), ensangrentado en la segunda temporada de 'The Last of Us'

En una entrevista concedida a Entertainment Weekly, los actores que dan vida a ambos personajes, Gabriel Luna y Rutina Wesley, han hablado de este enfrentamiento que llevará a los infectados a cercar el perímetro de Jackson, poniendo contra las cuerdas a sus habitantes pese a contar con rifles y lanzallamas para contrarrestar a estas letales hordas. "Hay caballos, fuego... Hay como cinco centímetros de metal en el suelo por toda la munición que se dispara. Fue un huracán de estímulos", explica Luna.

El episodio en cuestión fue realizado por Mark Mylod, el director de cabecera de 'Succession' y responsable de varios capítulos de 'Juego de Tronos'. "Tiene una habilidad increíble para encontrar el equilibrio entre la escala, la épica y las relaciones. Nos apartaba para hablarnos en voz baja acerca de nuestras intenciones, nuestro amor y todo lo que integra esta secuencia de acción. Es una parte de la historia; no somos solo una parte del caos", añade el actor.

La ambiciosa batalla de la segunda temporada de 'The Last of Us'

Inspiración directa

La elección de Mylod no es arbitraria, ya que precisamente su pasado en 'Juego de Tronos' le convertía en el candidato ideal para materializar un capítulo que toma mucho prestado de la serie fantástica. "Como fanático de 'Juego de Tronos', recuerdo ver 'Casa Austera' y no pensar en lo complicada e impresionante que era la acción. Lo que más recordaba era lo conmovedoras y relevantes que eran las cosas que pasaban dentro de la acción", apunta Mazin en una charla con The Hollywood Reporter.

Por tanto, el showrunner reconoce haber tenido en mente 'Casa Austera', una de las batallas más memorables de 'Juego de Tronos' y el gran clímax de la quinta temporada, sobre todo por su emocionante enfoque de la épica. "Esa es nuestra filosofía con respecto a la acción. ¿Cuál es el propósito? Al crear esta secuencia, fuimos muy ambiciosos porque queríamos mostrar lo mal que podían ir las cosas, pero en todo momento la pregunta era '¿Por qué? ¿De qué trata esto? ¿Qué cambia? ¿Qué significa para la gente de cara al futuro?'".

Y es que la comunidad de Jackson será uno de los elementos que más se expandan con respecto al videojuego, por lo que era importante imponer desafíos a unos habitantes que, pese a estar resguardados, no dejan de estar inmersos en una realidad apocalíptica. "Como vemos en el primer episodio, Jackson está creciendo, hay una cierta arrogancia. No parecen especialmente preocupados por los problemas del exterior. Se han vuelto un poco complacientes: tienen un baile de Nochevieja, van a terapia, arreglan las casas, han perfeccionado las patrullas... Pero en realidad es como: ¿no sabéis que vivís en una serie de televisión?", concluye Mazin.