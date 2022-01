Netflix ha cerrado el mes de enero a lo grande. Aunque en las semanas previas había lanzado lo nuevo de 'Ozark' y 'After Life' y producciones inéditas como 'Archivo 81' y 'Rebelde', para poner la guinda han aterrizado 'Feria: La luz más oscura', 'La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana', 'Estamos muertos', 'El regreso de la espía' y 'Soy Georgina'. Tal despliegue de títulos originales es complicado de imitar en febrero, pero el servicio rojo hará todo lo posible por mantener enganchados a sus suscriptores.

Julia Garner en '¿Quién es Anna?'

A primera vista, hay dos candidatas a reinar en las próximas semanas. La primera en llegar será '¿Quién es Anna?', la primera ficción creada por Shonda Rhimes para la plataforma tras producir 'Los Bridgerton'. Y dos semanas después llegará el turno de 'Vikingos: Valhalla', el spin-off de 'Vikings' que tratará de mantener el espíritu visceral de su precursora, pero tomando como protagonista a otros aventureros. También destacan producciones como la comedia 'Murderville', que investiga un caso en cada episodio con altas dosis de improvisación, o la segunda temporada de 'Oscuro deseo', que vuelve a subir la temperatura en el catálogo de Netflix.

Tras pasar por Atresplayer Premium y Movistar+, respectivamente, se incorporarán la segunda entrega de 'Toy Boy' y la primera de 'Merlí: Sapere Aude', mientras que en el apartado de originales debutarán '¡La serie de Cuphead!', las nuevas entregas de 'Space Force', '(Des)encanto' y 'Educar a un superhéroe' o la docuserie 'jeen-yuhs: Una trilogía de Kanye West'. Por último, en el terreno cinematográfico se producirá una gran incorporación con el estreno digital de "Madres paralelas", la última película de Pedro Almodóvar.

Estrenos de series y programas

- 'El aprendiz: Edición ONE Championship' (Estreno - 1/2)

- 'Educar a un superhéroe' (Temporada 2 - 1/2)

- 'La casa de muñecas de Gabby' (Temporada 4 - 1/2)

- 'Meat Eater: Caza y cocina' (Temporada 10B - 2/2)

- 'Oscuro deseo' (Temporada 2 - 2/2)

- 'Murderville' (Estreno - 3/2)

- 'En busca de Ola' (Estreno - 3/2)

- 'Kid Cosmic' (Temporada 3 - 3/2)

- 'Dulces magnolias' (Temporada 2 - 4/2)

- 'Love Is Blind: Japón' (Estreno - 8/2)

- '(Des)encanto' (Parte 4 - 9/2)

- 'Se venden ideas' (Estreno - 9/2)

- 'A la caza del asesino' (Temporada 2 - 9/2)

- 'Hasta que la vida nos separe' (Estreno - 10/2)

- '¿Quién es Anna?' (Estreno - 11/2)

- 'Toy Boy' (Temporada 2 - 11/2)

- 'Como peces dorados' (Estreno - 14/2)

- 'Fidelidad' (Estreno - 14/2)

- 'Ridley Jones, la guardiana del museo' (Temporada 3 - 15/2)

- 'Cielo Grande' (Estreno - 16/2)

- 'Swap Shop: Mercadillo radiofónico' (Temporada 2 - 16/2)

- 'jeen-yuhs: Una trilogía de Kanye West' (Estreno - 16/2)

- 'Las Kardashian' (Temporadas 9-10 - 17/2)

- 'El joven Wallander: La sombra del asesino' (Estreno - 17/2)

- '¡La serie de Cuphead!' (Estreno - 18/2)

- 'Alguien está mintiendo' (Estreno - 18/2)

- 'Love Is Blind' (Temporada 2 - 18/2)

- 'Space Force' (Temporada 2 - 18/2)

- 'Bubba Wallace: Un piloto de raza' (Estreno - 22/2)

- 'Videoclips del mundo de Karma' (Estreno - 24/2)

- 'Merlí: Sapere Aude' (Temporada 1 - 25/2)

- 'De vuelta a los 15' (Estreno - 25/2)

- 'El juego de la fama' (Estreno - 25/2)

- 'Tribunal de menores' (Estreno - 25/2)

- 'Vikingos: Valhalla' (Estreno - 25/2)

Estrenos de películas

- 'Mi gran amiga Ana Frank' (1/2)

- 'Noche de fuego' (1/2)

- "MIIB: Hombres de negro II" (1/2)

- 'El timador de Tinder' (2/2)

- 'A través de mi ventana' (4/2)

- 'Un bucle sin fin' (4/2)

- "Patria: Tierra de nadie" (4/2)

- "Cincuenta millones y una mujer" (5/2)

- "The Siege of Pinchgut" (5/2)

- "Pleito de honor" (5/2)

- "Historia de unas jóvenes esposas" (5/2)

- "Sparrows Can't Sing" (5/2)

- "Unearthly Stranger" (5/2)

- "Thursday's Child" (5/2)

- "Twice Round the Daffodils" (5/2)

- "Vaya niña" (5/2)

- "El rascacielos" (7/2)

- "Tully" (7/2)

- 'Kanna y los dioses de octubre' (8/2)

- 'Ms. Pat: Y'all Wanna Hear Something Crazy?' (8/2)

- "Mamma Mia! Una y otra vez" (9/2)

- 'El privilegio' (9/2)

- 'Al viento' (10/2)

- "Dónde estás, Bernadette" (10/2)

- 'Bigbug' (11/2)

- 'Anne+: La película' (11/2)

- 'Tácticas amorosas' (11/2)

- 'Tall Girl 2' (11/2)

- 'Amarrados al amor' (11/2)

- "Undercover" (12/2)

- "Le léopard" (12/2)

- "Keep Fit" (12/2)

- "Y'a un os dans la moulinette" (12/2)

- "Relaxe-toi chérie" (12/2)

- "Nothing Barred" (12/2)

- "Poder y corrupción" (12/2)

- "Man on the Run" (12/2)

- "Proud Valley" (12/2)

- "La route de Salina" (12/2)

- "Lady Godiva Rides Again" (12/2)

- "Offbeat" (12/2)

- "It's All Happening" (12/2)

- "Puerto" (12/2)

- "Distrito 11" (12/2)

- "Objectif 500 millions" (12/2)

- "Landfall" (12/2)

- "Fred" (12/2)

- "Le facteur de Saint-Tropez" (12/2)

- "Hitler, connais pas!" (12/2)

- "Les galettes de Pont-Aven" (12/2)

- "La familia Crompton" (12/2)

- "Embraye, bidasse... ça fume!" (12/2)

- "Tôt ou tard" (12/2)

- "Mi hombre" (12/2)

- "Mangeclous" (12/2)

- "La petite prairie aux bouleaux" (12/2)

- "Le secret" (12/2)

- "Una mujer en la ventana" (12/2)

- "La situation est grave... mais pas désespérée" (12/2)

- "Les naufrageurs" (12/2)

- "El ojo maligno" (12/2)

- "Pot Carriers" (12/2)

- "The Lovers!" (12/2)

- "Secreto de Estado" (12/2)

- "Que los grandes salarios... levanten el dedo" (12/2)

- "Sugarbaby" (12/2)

- "Home at Seven" (12/2)

- "Warn That Man" (12/2)

- "7 esposas para un marido" (12/2)

- "El desfiladero del diablo" (12/2)

- "Night My Number Came Up" (12/2)

- "El padre tranquilo" (12/2)

- "Trent's Last Case" (12/2)

- "La historia de Tommy Steele" (12/2)

- "Círculo de espías" (12/2)

- "Rainbow Jacket" (12/2)

- "Alto mando" (12/2)

- "El botín" (12/2)

- "Mientras espera la noche" (12/2)

- "Mystery Junction" (12/2)

- "The Love Ban" (12/2)

- "Amenaza siniestra" (12/2)

- "Behind the Mask" (12/2)

- "Woman in a Dressing Room" (12/2)

- "Amor artificial" (15/2)

- 'Disparo al corazón' (17/2)

- 'Venganza a golpes' (17/2)

- 'Erax' (17/2)

- 'Mo Gilligan: There's Mo to Life' (17/2)

- 'Perdona nuestras ofensas' (17/2)

- 'La matanza de Texas' (18/2)

- 'Caída en picado: El caso contra Boeing' (18/2)

- 'Rabbids: La invasión - Especial misión a Marte' (18/2)

- "Madres paralelas" (18/2)

- 'No me mates' (21/2)

- 'El gato caco' (Especial interactivo - 22/2)

- 'El regreso a casa de Madea' (25/2)

- 'Sin respiro' (25/2)