Tras un arranque de año marcado por títulos como 'Ozark', '¿Quién es Anna?' o la más reciente 'Vikingos: Valhalla', Netflix está lista para recuperar el que hasta el fenómeno de 'El juego del calamar' era el mejor estreno de su historia: 'Los Bridgerton'. La segunda temporada del drama de época producido por Shonda Rhimes verá la luz a finales de marzo y será uno de los lanzamientos más destacados del mes, pero no debe hacer sombra a otros igual de prometedores.

El trío protagonista de 'Érase una vez... pero ya no'

Otra ficción original que regresa es 'Top Boy', que finalmente brindará su cuarta temporada (o la segunda, si partimos la serie como lo ha hecho Netflix). De esta manera, el drama criminal inglés, que revivió de la mano de Drake, seguirá explorando el ascenso de Dushane. Por su parte, el thriller tendrá presencia gracias a '¿Sabes quién es?', la adaptación de la novela de Karin Slaughter, que empuja a una joven a huir tras descubrir la verdadera naturaleza de su madre.

Un tono más festivo exhibirán tanto 'Recursos humanos', el spin-off de 'Big Mouth' ambientado en el lugar de trabajo de los monstruos, y 'Érase una vez... pero ya no', el musical creado por Manolo Caro que pretende darle una vuelta al género con Nia Correia, Mónica Maranillo y Sebastián Yatra como cómplices. Por último, el catálogo cinematográfico crecerá con multitud de propuestas, entre las que destaca 'El proyecto Adam', que embarca a Ryan Reynolds en una aventura espaciotemporal para salvar el planeta.

Estrenos de series

- 'Los guardianes de la justicia' (Estreno - 1/3)

- 'El peor compañero de piso imaginable' (Estreno - 1/3)

- 'Ritmo salvaje' (Estreno - 2/3)

- 'Medianoche en el Pera Palace' (Estreno - 3/3)

- 'He-Man y los Masters del Universo' (Temporada 2 - 3/3)

- 'Negocio familiar: Viviendas de lujo' (Temporada 2 - 3/3)

- '¿Sabes quién es?' (Estreno - 4/3)

- '¡Más madera!' (Estreno - 4/3)

- 'Mentiras' (Temporada 1 - 4/3)

- 'Guía astrológica para corazones rotos' (Temporada 2 - 8/3)

- 'Patatín y Patatón' (Temporada 3 - 8/3)

- 'Llorar, reír, ganar' (Estreno - 8/3)

- 'Byron Bay: Un pueblo de influencers' (Estreno - 9/3)

- 'Los diarios de Andy Warhol' (Estreno - 9/3)

- 'Queer Eye: Alemania' (Estreno - 9/3)

- 'The Last Kingdom' (Temporada 5 - 9/3)

- 'Queen of the South' (Temporada 5 - 9/3)

- 'Kotaro vive solo' (Estreno - 10/3)

- 'El amor la vida y un montón de cosas más' (Estreno - 10/3)

- 'El mundo de Karma' (Temporada 2 - 10/3)

- 'Formula 1: La emoción de un Grand Prix' (Temporada 4 - 11/3)

- 'Érase una vez... pero ya no' (Estreno - 11/3)

- 'La vida después de la muerte, con Tyler Henry' (Estreno - 11/3)

- 'Zenko: La brigada del bien' (Estreno - 15/3)

- 'Dale gas' (Estreno - 16/3)

- '3 toneladas: Atraco al Banco Central de Brasil' (Estreno - 16/3)

- 'Bad Vegan: Fama, fraudes y fugas' (Estreno - 16/3)

- 'Tierra natal' (Estreno - 17/3)

- 'Recursos humanos' (Estreno - 18/3)

- 'Jóvenes, famosos y africanos' (Estreno - 18/3)

- 'Monstruos de Cracovia' (Estreno - 18/3)

- 'Eternamente confusos y deseosos de amor' (Estreno - 18/3)

- 'Top Boy' (Temporada 4 - 18/3)

- 'La luz de la noche' (Temporada 3 - 18/3)

- 'Humoristas en París' (Estreno - 18/3)

- '¿Es una tarta?' (Estreno - 18/3)

- 'Alessandro Cattelan: Una pregunta muy simple' (Estreno - 18/3)

- 'Veinticinco, veintiuno' (Estreno - 19/3)

- 'Las inclemencias del amor' (Estreno - 20/3)

- 'Los principios del placer' (Estreno - 22/3)

- 'Treinta y nueve' (Estreno - 24/3)

- 'Los Bridgerton' (Temporada 2 - 25/3)

- 'Transformers: BotBots' (Estreno - 25/3)

Zoe Saldana y Ryan Reynolds en 'El proyecto Adam'

Estrenos de películas

- "Step Up 2: The Streets" (1/3)

- 'Perdidos en el Ártico' (2/3)

- 'Piratas: El último tesoro de la corona' (2/3)

- 'Fin de semana en Croacia' (3/3)

- "American Girl" (3/3)

- 'El paraíso que sobrevive: Un legado familiar' (3/3)

- 'Whindersson Nunes: É de Mim Mesmo' (3/3)

- 'El hilo imperceptible' (4/3)

- 'La infeliz' (4/3)

- "Fuego de paja" (5/3)

- "Malevil" (5/3)

- "Polvo de ángel" (5/3)

- "Inquietudes" (5/3)

- "Left, Right and Centre" (5/3)

- "Réveillon chez Bob" (5/3)

- "Amor a la inglesa" (5/3)

- "Man in the Sky" (5/3)

- "I Was Monty's Double" (5/3)

- "Folly to Be Wise" (5/3)

- "Atraco sorprendente" (5/3)

- "Tout dépend des filles..." (5/3)

- "Keep Your Seats, Please" (5/3)

- "Maytime un Mayfair" (5/3)

- "El testamento del Doctor Cordelier" (5/3)

- "Las voluntarias" (5/3)

- "Ils sont grands ces petits" (5/3)

- "Los excursionistas" (5/3)

- "Deadly Record" (5/3)

- "Juego para dos" (5/3)

- "Le mille-pattes fait des claquettes" (5/3)

- "Geordie" (5/3)

- "The Duke Wore Jeans" (5/3)

- "Payroll" (5/3)

- "Magic Box" (5/3)

- "Lady with a Lamp" (5/3)

- "Nowhere to Go" (5/3)

- "Chain of Events" (5/3)

- "Un aller simple" (5/3)

- "Cuerda rosa y cera de sellar" (5/3)

- "Love, Life and Laughter" (5/3)

- "The Flying Scotsman" (5/3)

- "Muelles de Londres" (5/3)

- "Poneyttes" (5/3)

- "Le chite d'un corps" (5/3)

- "Le grand bidule" (5/3)

- "Me casé con una sombra" (5/3)

- "Les veinards" (5/3)

- "Pánico" (5/3)

- "Mon père, il m'a sauvé la vie" (5/3)

- "Marthe Richard, espionne au service de la France" (5/3)

- "El vuelo de la Esfinge" (5/3)

- "Sur le bout des doigts" (5/3)

- 'Taylor Tomlinson: Look at You' (8/3)

- 'El deseo en mí' (8/3)

- 'Una sombra en mi ojo' (9/3)

- 'El proyecto Adam' (11/3)

- "La mirada invisible" (11/3)

- "Gigantes de plata" (12/3)

- "I've Gotta Horse" (12/3)

- "Ahora no, camarada" (12/3)

- "Odette" (12/3)

- "Debout les crabes, la mer monte!" (12/3)

- "On se calme et on boit frais à Saint-Tropez" (12/3)

- "Persecución" (12/3)

- "Signé Charlotte" (12/3)

- "El hombre del triciclo" (12/3)

- "2 papás y una mamá" (12/3)

- "Descent aux enfers" (12/3)

- "Roomates" (12/3)

- "El hombre del FBI" (12/3)

- "Connecting Rooms" (12/3)

- "El vendedor de felicidad" (12/3)

- "El extraño caso del doctor Longman" (5/3)

- "Prohibido saber" (12/3)

- "Mes meilleurs copains" (12/3)

- "L'entente cordiale" (12/3)

- "Por una noche de amor" (12/3)

- "Manèges" (12/3)

- "Estoy bien, Jack" (12/3)

- "Silent Invasion" (12/3)

- "L'étoile du Nord" (12/3)

- "Romance of Seville" (12/3)

- "Heart of the Matter" (12/3)

- "Operación Leopardo" (12/3)

- "El cuadrilátero" (12/3)

- "Derby Day" (12/3)

- "Diên Biên Phu" (12/3)

- "Max et Jérémie" (12/3)

- "Docteur Petiot" (12/3)

- "L'incruste" (12/3)

- "The Return of Bulldog Drummond" (12/3)

- "The Long Arm" (12/3)

- "Cry, the Beloved Country" (12/3)

- "Michael Kael contre la World News Company" (12/3)

- "Nekrotronic" (14/3)

- 'Marilyn tiene los ojos negros' (15/3)

- 'Adam by Eve: A live in Animation' (15/3)

- "Hover" (15/3)

- 'El rescate de Ruby' (17/3)

- 'Hasta que nos volvamos a encontrar' (18/3)

- 'Golpe de suerte' (18/3)

- 'Cangrejo Negro' (18/3)

- 'Efímera como la flor de cerezo' (24/3)