Por Fidel Conejero |

Las plataformas de streaming podrían estar a las puertas de un nuevo competidor. No se trata de otro servicio dispuesto a plantar cara a Netflix, Disney+ o HBO Max con series de una hora de duración, sino de un formato pensado exclusivamente para el teléfono móvil. Son las llamadas series verticales, ficciones con episodios de apenas uno o dos minutos que han experimentado un importante crecimiento en Estados Unidos y Asia durante los últimos años y que ahora empiezan a atraer la atención de grandes nombres de Hollywood.

Después del fracaso de Quibi en 2020, debido en gran parte al estallido de la pandemia, muchos pensaron que el consumo de ficción creada específicamente para móviles no tendría recorrido. Sin embargo, el mercado ha evolucionado de forma muy diferente. Han surgido plataformas especializadas, millones de usuarios consumen este tipo de contenidos a diario y productores con una larga trayectoria en la industria audiovisual empiezan a apostar por un formato que consideran todavía en plena fase de desarrollo.

Uno de ellos es Tommy Harper, productor ejecutivo de títulos como 'Miércoles', "Top Gun: Maverick", "Star Wars: El despertar de la Fuerza" o "Beetlejuice Beetlejuice". El estadounidense lanzó el pasado mes de abril VeYou, una plataforma centrada exclusivamente en series verticales, y tiene muy claro cuál es su objetivo: "Queremos convertirnos en la HBO del vertical".

Tommy Harper cree que las series verticales son el siguiente gran mercado audiovisual

En unaconcedida a, Harper asegura que las series verticales se encuentran en un momento similar al que vivieron otras grandes. "El negocio de los microdramas verticales es un. Está completamente abierto. Esto es. Todo el mundo intenta. Los estudios, las compañías de medios, las plataformas...", afirma.

Para el productor, precisamente ahí reside la gran oportunidad. En su opinión, el futuro no pasa únicamente por producir más contenido, sino por crear una marca capaz de fidelizar al espectador. "¿Quién consigue crear esa serie de la que habla todo el mundo? ¿Quién construye una marca a la que la gente sea realmente fiel? Ese es el verdadero reto", explica.

De ahí nace su comparación con HBO. Harper no pretende equiparar ambos modelos de negocio, sino convertir VeYou en el sello de referencia dentro de un formato que todavía está definiendo sus propias reglas. "Queremos convertirnos en la HBO del vertical. Para nosotros eso significa ofrecer una experiencia inmersiva, historias en las que el público quiera sumergirse por completo. Todo empieza con el guion. La historia sigue siendo el rey y siempre lo será. Si conseguimos crear propiedades intelectuales a las que la gente sea fiel y convertir VeYou en el lugar donde descubrir nuevas historias, habremos tenido éxito", sostiene.

"La televisión en tu bolsillo" frente al consumo tradicional del streaming

Harper también rechaza que las series verticales sean una moda pasajera. Muy al contrario, considera que responden a una nueva forma de consumir ficción adaptada a los hábitos actuales. "La gente piensa que este es un género muy limitado. Yo lo veo como la televisión en tu bolsillo, con un pasaporte global. Todo el mundo tiene un teléfono. El tiempo es el recurso más limitado que tenemos y la gente quiere desconectar durante cinco minutos y sentir algo de verdad. No quiere limitarse a hacer scroll sin parar, quiere dejarse llevar por una historia", explica.

Esa diferencia también marca distancias con las grandes plataformas tradicionales. "Netflix no está construido para cinco minutos. VeYou sí. Abres la aplicación, entras directamente en tu serie, te sumerges completamente en ella y después vuelves a tu vida", resume el productor.

A diferencia de otras plataformas populares del género, como ReelShort, DramaBox o ShortMax, VeYou intenta proyectar una imagen más cercana a la de un servicio de streaming tradicional. La aplicación permite ver gratuitamente los primeros episodios de sus series, pero después ofrece el acceso mediante un sistema de alquiler por título. Actualmente, las producciones catalogadas como "Premium" pueden desbloquearse durante 30 días por 8,99 euros, mientras que el resto de títulos tienen un precio de 2,99 euros por el mismo periodo.

'Elon' y 'Undercover CEO'

Así utiliza VeYou la inteligencia artificial en sus producciones

La plataforma también integra inteligencia artificial en distintas fases del proceso creativo y técnico. Según explica la compañía, la utiliza durante el desarrollo de proyectos, el análisis del comportamiento de la audiencia, la distribución de contenidos y la creación de efectos visuales. En cualquier caso, Harper insiste en que las producciones siguen estando protagonizadas por actores reales, utilizando la IA como una herramienta de apoyo y no como un sustituto de los intérpretes.

Mientras continúa desarrollando esta estrategia, VeYou sigue ampliando su catálogo. Uno de sus últimos movimientos ha sido la adquisición de 'Elon', una serie biográfica inspirada en Elon Musk. La ficción, compuesta por 52 episodios de aproximadamente un minuto de duración, se suma a una biblioteca con la que VeYou busca ampliar los géneros habituales del formato.

Frente a los romances protagonizados por empresarios ficticios que dominan gran parte del mercado, la plataforma apuesta en este caso por una biografía dramatizada inspirada en una de las figuras más conocidas del sector tecnológico.

La plataforma también prepara el estreno de 'Rival Hearts', una historia ambientada en el fútbol profesional que mezcla romance, rivalidad deportiva y suspense coincidiendo con la celebración del Mundial 2026.

Con estas incorporaciones, VeYou pretende demostrar que las series verticales pueden ir mucho más allá de las fórmulas que han popularizado el género y convertirse en una alternativa real dentro del panorama audiovisual.

Aunque todavía es pronto para saber si la apuesta de Tommy Harper tendrá el recorrido que él imagina, sus declaraciones evidencian un cambio de percepción en Hollywood. Si hace apenas unos años las series concebidas para verse exclusivamente en el móvil parecían una idea condenada al fracaso tras la desaparición de Quibi, hoy empiezan a atraer inversión, talento y proyectos cada vez más ambiciosos. Y Harper está convencido de que quien consiga construir la marca de referencia en este nuevo mercado ocupará un lugar similar al que HBO ha representado durante décadas en la televisión de prestigio.