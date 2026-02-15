La Final del Benidorm Fest (12,1%) lidera pese a desinflarse sin el gancho de Eurovisión

Por Redacción | |

*En elaboración

El Benidorm Fest ha marcado el ritmo de la noche de San Valentín. La Final del evento de RTVE, que en esta ocasión no ha servido de preselección eurovisiva, se ha erigido líder del prime time del sábado 14 de febrero con un 12,1% de cuota de pantalla al reclutar a 1,085 millones de espectadores. Así pues, la Final de la quinta edición se convierte en la menos vista de la historia del certamen, tanto en share como en número de televidentes.

Histórico de Finales del Benidorm Fest

Final del Benidorm Fest 2022: 21% y 2.966.000 espectadores

Final del Benidorm Fest 2023: 14,7% y 1.887.000 espectadores

Final del Benidorm Fest 2024: 16,6% y 1.977.000 espectadores

Final del Benidorm Fest 2025: 17,1% y 1.938.000 espectadores

Final del Benidorm Fest 2026: 12,1% y 1.085.000 espectadores

En comparación con la edición inmediatamente anterior, el Benidorm Fest pierde casi a la mitad de su público, ya que pasa de rozar los 2 millones de espectadores con la victoria de Melody a asomarse al abismo del millón con la primera entrega desligada de Eurovisión.

'Got Talent' baja en la noche de Telecinco

El impacto del contenido de Televisión Española se hace notar entre sus rivales, que quedan abocados al unidígito. Tanto 'Atrapa un millón' (9,4%) como 'Got Talent España' (8,8%) se resienten en Antena 3 y Telecinco a convencer a una media de 988.000 y 848.000 espectadores, respectivamente. Por su parte, 'laSexta Xplica!' apenas cede una décima al rubricar un 6,4%.