A punto de cumplirse una semana desde que se anunciara el casting completo del , 'Top Chef: Dulces y famosos', el talent culinario de Televisión Española ha sufrido la importante baja de Antonio Resines a las puertas de iniciar sus grabaciones. No obstante, los responsables del concurso han reaccionado con rapidez y han pescado en el gremio del cántabro a su sustituto: Luis Merlo.

Considerado uno de los pesos pesados del casting, Resines habría tenido que renunciar al que habría sido su primera experiencia como concursante, según informan desde Yotele, por cuestiones médicas que le impiden participar con normalidad en las grabaciones, que arrancaban esta misma semana.

En su lugar, 'Top Chef' recibirá a Luis Merlo, actor de series tan conocidas como 'El internado: Laguna negra', 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina', para quien esta será su primera experiencia como concursante televisivo. De hecho, el madrileño tendrá ocasión de compartir la experiencia con Eva Isanta, con quien ha tenido ocasión de trabajar tanto en la comedia de Antena 3 como en la de Telecinco.

Así será 'Top Chef'

Producido por RTVE en colaboración con Boxfish, 'Top Chef' es una adaptación del sello de NBCUniversal en la que los doce fichajes tendrán que demostrar sus habilidades con la repostería ante un jurado por el momento desconocido, como parte de un concurso que, en un principio, vería la luz en el prime time de La 1 a comienzos de 2026, como una de las apuestas principales de la cadena pública para el primer tramo del próximo año.