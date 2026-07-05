'Tu cara me suena 13' desvela los 8 retos de su segunda semifinal: de P!nk a Camilo Sesto

Por Redacción |

El final está cerca. 'Tu cara me suena' ha pasado por la primera de sus semifinales esta semana, y ha resultado ser una velada intensa con interpretaciones de toda clase. Pero con ella está la realización de lo que Àngel Llàcer lleva semanas diciendo: esto se acaba, y la idea nos pone tristes. Hay que aprovechar al máximo lo que nos queda.

De cara al próximo programa tenemos que adelantar que ya no va a ser una noche normal. Por un lado, J Kbello ya tiene garantizada su posición como finalista, por lo que no tiene que pasar por el pulsador. Pero no os preocupéis, que nos dará una imitación por el placer de hacerla: Slimane, el cantante francés que participó en Eurovisión 2024.

A ganarse al público

Para todos los demás esta gala va a ser decisiva. No sólo tienen que convencer al jurado de que sus actuaciones son impecables y que merecen ser nominados como finalistas, sino que se enfrentarán al juicio del público desde sus casas. Las cosas se ponen calientes para todos.

Probablemente la actuación más esperada será la de Paula Koops , que para su sorpresa tendrá unde cara a la gala. "¿En una semifinal? ¿Eso se puede?", preguntó la cantante, y en efecto, se puede: Ana Torroja le guiará en persona para poder personificar a

Primera semifinal de 'Tu cara me suena 13' - Tu cara me suena

Popurrí de actuaciones

Los otros retos serán interesantes, aunque no haya ningún evento especial más en juego. Aníbal Gómez tendrá la oportunidad de traer al escenario a uno de los grupos que más le marcó, el mítico Radiohead. Jesulín de Ubrique, por otro lado, tendrá el gusto de convertirse en Manolo Tena. Soledad Giménez tendrá que poner su voz más potente para hacernos creer que P!nk ha vuelto, y Martín Savi tendrá la oportunidad de interpretar un mito español como Camilo Sesto, actuación que le hizo especial ilusión descubrir.

Quedan más por demostrar que merecen convertirse en las finalistas de 'Tu cara me suena'. Cristina Castaño vivirá una espectacular transformación en Paloma San Basilio. Leonor Lavado imitará con ganas a Melody, otra diva para nuestra lista en lo que llevamos de temporada. Por último, María Parrado ha sido asignada para ser nuestra querida Pastora Soler, que ya ha estado unas cuantas veces en el programa tanto para actuar como parte del jurado.