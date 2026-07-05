Audiencias Sábado 4 de Julio de 2026
14,9%
11,6%
7,5%
5,7%
4,7%
3,2%
2,2%
2,2%
2,1%
2,0%
1,9%
1,8%
1,7%
1,4%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%
1,0%
0,9%
0,8%
0,7%
0,7%
0,4%
0,0%
0,0%
Prime time
Informe semanal748.000 10,0%
Camino a NY710.000 8,8%
FIFA World Cup 20262.428.000 29,6%
Fútbol: Copa mundial 2.663.000 32,5%
Malas lenguas noche310.000 4,3%
La voz kids: a punto de empezar693.000 8,9%
La voz kids: asaltos792.000 10,0%
First Dates432.000 5,8%
El blockbuster 468.000 5,5%
Hay una cosa que te quiero decir: Exprés524.000 6,8%
Hay una cosa que te quiero decir548.000 7,9%
Sábado clave288.000 3,9%
Lasexta Xplica272.000 3,7%
Late night
Estudio estadio: mundial824.000 20,7%
Diario América 24h295.000 12,0%
La noche temática 69.000 2,7%
Almas desesperadas, la ciudad oscura y la leyenda del cowboy de medianoche63.000 2,5%
La voz: grandes momentos236.000 7,5%
Cine Cuatro 151.000 3,0%
Sportium Game Show37.000 1,5%
Gran Madrid Show98.000 4,1%
Equipo de investigación 140.000 5,4%
Sobremesa y tarde
Teledeporte: directo al mundial1.244.000 14,8%
Sesión de tarde 878.000 11,2%
Tour de Francia 714.000 9,8%
Saca tu orgullo415.000 6,1%
Saber y ganar: fin de semana394.000 4,8%
Grandes documentales275.000 3,5%
Ningaloo: la maravilla del océano de Australia 276.000 3,5%
En la naturaleza: India 270.000 3,5%
Territorio salvaje 282.000 3,8%
Atención obras151.000 2,1%
Días de cine126.000 1,8%
Cómo nos reímos 188.000 2,8%
Saca tu orgullo151.000 2,1%
Multicine 988.000 12,5%
Multicine 2 744.000 10,2%
Multicine 3 571.000 8,4%
Home Cinema 518.000 6,5%
Home Cinema 2 493.000 6,8%
El show de Paz610.000 7,8%
Fiesta735.000 10,4%
Cine 449.000 5,6%
Cine 2 275.000 3,8%
Mañana
RTVE responde128.000 16,9%
Audiencia abierta227.000 10,1%
Viaje al centro de la tele 168.000 6,8%
Viaje al centro de la tele 218.000 8,0%
Viaje al centro de la tele 286.000 8,5%
D Corazón566.000 9,9%
RTVE responde24.000 3,1%
Los conciertos de la 2 36.000 2,8%
Objetivo igualdad13.000 0,7%
En lengua de signos11.000 0,6%
Agrosfera90.000 3,8%
Arqueomanía 109.000 4,3%
Arqueomanía 77.000 2,9%
Jardines con historia 64.000 2,2%
Jardines con historia 94.000 2,9%
Página 2 76.000 2,0%
Tendido cero114.000 2,4%
Caminos de Sefarad: diario de una ciclista94.000 1,4%
Saber y ganar: fin de semana168.000 2,1%
Los más...62.000 5,0%
Los más TV62.000 5,0%
Tu cara me suena324.000 12,9%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 448.000 11,3%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 679.000 14,6%
La ruleta de la suerte1.326.000 19,7%
¡Toma salami! 10.000 1,4%
¡Toma salami! 19.000 2,2%
Volando voy 93.000 6,4%
Volando voy 175.000 7,6%
Viajeros Cuatro 186.000 6,5%
Viajeros Cuatro 354.000 8,5%
Got Talent España83.000 5,3%
Más que coches108.000 4,0%
El precio justo216.000 5,8%
El precio justo427.000 6,6%
Equipo de investigación 51.000 6,7%
Crea lectura: leer más es vivir más29.000 2,9%
Aruser@s Weekend128.000 7,3%
Equipo de investigación 172.000 6,8%
Equipo de investigación 184.000 6,0%
Equipo de investigación 251.000 5,9%
Informativos
'Antena 3 noticias 1 fin de semana' vuelve a dominar la sobremesa del sábado con un 22,6%, y esta semana lo hace con más margen que hace siete días: sube +1 punto respecto al 21,6% del 27 de junio y amplía la distancia sobre 'Telediario fin de semana 1', que cede -0,4 puntos hasta el 14,2%. El retroceso más llamativo de la jornada lo protagoniza 'Noticias Cuatro 1', que pierde -1 punto y se queda en el 8,7% tras el 9,7% de la semana pasada.
En la noche, el movimiento más destacado es la caída de 'laSexta noticias 20h', que se desploma -2,2 puntos hasta el 4,9% frente al 7,1% registrado hace siete días. En cambio, 'Informativos Telecinco 21:00' aprovecha el hueco y sube +0,4 puntos hasta el 8,9%, mientras que 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' aguanta prácticamente sin cambios en el 12,7% y mantiene el liderazgo nocturno con comodidad.
Fin de semana 24h164.000 26,1%
Fin de semana 24h245.000 16,8%
Teled. fin semana 11.166.000 14,2%
Teled. fin semana 2744.000 10,5%
Antena 3 noticias 1 fin de semana1.875.000 22,6%
Antena 3 noticias 2 fin de semana910.000 12,7%
Noticias Cuatro 1571.000 8,7%
El desmarque Cuatro 1350.000 4,2%
Noticias Cuatro 2448.000 6,6%
Informativos Telecinco 15:00643.000 7,7%
Informativos Telecinco 21:00637.000 8,9%
laSexta noticias 14h494.000 7,6%
La Sexta deportes 1358.000 4,4%
laSexta noticias 20h330.000 4,9%
La Sexta deportes 2289.000 4,1%
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