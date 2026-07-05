Por Redacción |

Prime time

La 1

Informe semanal748.000 10,0% Camino a NY710.000 8,8% FIFA World Cup 20262.428.000 29,6% Fútbol: Copa mundial Paraguay-Francia: 1/8 2.663.000 32,5%

La 2

Malas lenguas noche310.000 4,3%

Antena 3

La voz kids: a punto de empezar693.000 8,9% La voz kids: asaltos792.000 10,0%

Cuatro

First Dates432.000 5,8% El blockbuster Sin control (Derailed) 468.000 5,5%

Telecinco

Hay una cosa que te quiero decir: Exprés524.000 6,8% Hay una cosa que te quiero decir548.000 7,9%

laSexta

Sábado clave288.000 3,9% Lasexta Xplica272.000 3,7%

Late night

La 1

Estudio estadio: mundial824.000 20,7% Diario América 24h295.000 12,0%

La 2

La noche temática La leyenda del cowboy de medianoche 69.000 2,7% Almas desesperadas, la ciudad oscura y la leyenda del cowboy de medianoche63.000 2,5%

Antena 3

La voz: grandes momentos236.000 7,5%

Cuatro

Cine Cuatro El peso de la duda 151.000 3,0% Sportium Game Show37.000 1,5%

Telecinco

Gran Madrid Show98.000 4,1%

laSexta

Equipo de investigación El rey del cachopo 140.000 5,4%

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: directo al mundial1.244.000 14,8% Sesión de tarde Criadas y señoras (The Help) 878.000 11,2% Tour de Francia Barcelona-Barcelona 714.000 9,8% Saca tu orgullo415.000 6,1%

La 2

Saber y ganar: fin de semana394.000 4,8% Grandes documentales275.000 3,5% Ningaloo: la maravilla del océano de Australia Conexiones 276.000 3,5% En la naturaleza: India Monos del templo en fuga 270.000 3,5% Territorio salvaje El territorio del lince ibérico 282.000 3,8% Atención obras151.000 2,1% Días de cine126.000 1,8% Cómo nos reímos Ni en vivo ni en directo 188.000 2,8% Saca tu orgullo151.000 2,1%

Antena 3

Multicine La hija del asesino 988.000 12,5% Multicine 2 En el lugar equivocado (2020) 744.000 10,2% Multicine 3 Decisión desesperada 571.000 8,4%

Cuatro

Home Cinema Elysium 518.000 6,5% Home Cinema 2 Acero puro 493.000 6,8%

Telecinco

El show de Paz610.000 7,8% Fiesta735.000 10,4%

laSexta

Cine El fugitivo 449.000 5,6% Cine 2 Reminiscencia (2020) 275.000 3,8%

Mañana

La 1

RTVE responde128.000 16,9% Audiencia abierta227.000 10,1% Viaje al centro de la tele Flores eternas 168.000 6,8% Viaje al centro de la tele Más 80 y pop 218.000 8,0% Viaje al centro de la tele Especial Niño Bravo 286.000 8,5% D Corazón566.000 9,9%

La 2

RTVE responde24.000 3,1% Los conciertos de la 2 Ciclo Universo Barroco 36.000 2,8% Objetivo igualdad13.000 0,7% En lengua de signos11.000 0,6% Agrosfera90.000 3,8% Arqueomanía La guerra de Sertorio 109.000 4,3% Arqueomanía Hermano Neandertal 77.000 2,9% Jardines con historia El bosque de Béjar 64.000 2,2% Jardines con historia Jardín Puente San Miguel 94.000 2,9% Página 2 Santiago Posteguillo 76.000 2,0% Tendido cero114.000 2,4% Caminos de Sefarad: diario de una ciclista94.000 1,4% Saber y ganar: fin de semana168.000 2,1%

Antena 3

Los más...62.000 5,0% Los más TV62.000 5,0% Tu cara me suena324.000 12,9% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Caldereta de rape con mejillones 448.000 11,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Presa ibérica con boniato 679.000 14,6% La ruleta de la suerte1.326.000 19,7%

Cuatro

¡Toma salami! Los Flores 10.000 1,4% ¡Toma salami! Londres 19.000 2,2% Volando voy Pallars Jussà, Lleida 93.000 6,4% Volando voy La Axarquía, Málaga 175.000 7,6% Viajeros Cuatro Valencia 186.000 6,5% Viajeros Cuatro Vietnam 354.000 8,5%

Telecinco

Got Talent España83.000 5,3% Más que coches108.000 4,0% El precio justo216.000 5,8% El precio justo427.000 6,6%

laSexta

Equipo de investigación La trastienda del Black Friday 51.000 6,7% Crea lectura: leer más es vivir más29.000 2,9% Aruser@s Weekend128.000 7,3% Equipo de investigación Made in Spain 172.000 6,8% Equipo de investigación Lucha de gigantes 184.000 6,0% Equipo de investigación Rebajas bajo sospecha 251.000 5,9%

Informativos

'Antena 3 noticias 1 fin de semana' vuelve a dominar la sobremesa del sábado con un 22,6%, y esta semana lo hace con más margen que hace siete días: sube +1 punto respecto al 21,6% del 27 de junio y amplía la distancia sobre 'Telediario fin de semana 1', que cede -0,4 puntos hasta el 14,2%. El retroceso más llamativo de la jornada lo protagoniza 'Noticias Cuatro 1', que pierde -1 punto y se queda en el 8,7% tras el 9,7% de la semana pasada.

En la noche, el movimiento más destacado es la caída de 'laSexta noticias 20h', que se desploma -2,2 puntos hasta el 4,9% frente al 7,1% registrado hace siete días. En cambio, 'Informativos Telecinco 21:00' aprovecha el hueco y sube +0,4 puntos hasta el 8,9%, mientras que 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' aguanta prácticamente sin cambios en el 12,7% y mantiene el liderazgo nocturno con comodidad.

La 1

Fin de semana 24h164.000 26,1% Fin de semana 24h245.000 16,8% Teled. fin semana 11.166.000 14,2% Teled. fin semana 2744.000 10,5%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.875.000 22,6% Antena 3 noticias 2 fin de semana910.000 12,7%

Cuatro

Noticias Cuatro 1571.000 8,7% El desmarque Cuatro 1350.000 4,2% Noticias Cuatro 2448.000 6,6%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00643.000 7,7% Informativos Telecinco 21:00637.000 8,9%

laSexta

laSexta noticias 14h494.000 7,6% La Sexta deportes 1358.000 4,4% laSexta noticias 20h330.000 4,9% La Sexta deportes 2289.000 4,1%

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