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Audiencias 'Saca tu Orgullo' pincha en La 1 con un 6,1% y lleva a 'Fiesta' a su mejor dato del año

AUDIENCIAS SÁBADO 4 DE JULIO

'Saca tu Orgullo' pincha en La 1 con un 6,1% y lleva a 'Fiesta' a su mejor dato del año (10,4%)

Por la noche, el encuentro entre Paraguay y Francia barre con un 32,5% y deja sin opciones a los asaltos de 'La Voz Kids' en Antena 3. La 1 lidera sin problemas.

'Saca tu Orgullo' pincha en La 1 con un 6,1% y lleva a 'Fiesta' a su mejor dato del año (10,4%)
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Domingo 5 Julio 2026 12:10 (hace 43 minutos)

Audiencias Sábado 4 de Julio de 2026

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Prime time

La 1

Informe semanal748.000 10,0%

Camino a NY710.000 8,8%

FIFA World Cup 20262.428.000 29,6%

Fútbol: Copa mundial 2.663.000 32,5%

La 2

Malas lenguas noche310.000 4,3%

Antena 3

La voz kids: a punto de empezar693.000 8,9%

La voz kids: asaltos792.000 10,0%

Cuatro

First Dates432.000 5,8%

El blockbuster 468.000 5,5%

Telecinco

Hay una cosa que te quiero decir: Exprés524.000 6,8%

Hay una cosa que te quiero decir548.000 7,9%

laSexta

Sábado clave288.000 3,9%

Lasexta Xplica272.000 3,7%

Late night

La 1

Estudio estadio: mundial824.000 20,7%

Diario América 24h295.000 12,0%

La 2

La noche temática 69.000 2,7%

Almas desesperadas, la ciudad oscura y la leyenda del cowboy de medianoche63.000 2,5%

Antena 3

La voz: grandes momentos236.000 7,5%

Cuatro

Cine Cuatro 151.000 3,0%

Sportium Game Show37.000 1,5%

Telecinco

Gran Madrid Show98.000 4,1%

laSexta

Equipo de investigación 140.000 5,4%

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: directo al mundial1.244.000 14,8%

Sesión de tarde 878.000 11,2%

Tour de Francia 714.000 9,8%

Saca tu orgullo415.000 6,1%

La 2

Saber y ganar: fin de semana394.000 4,8%

Grandes documentales275.000 3,5%

Ningaloo: la maravilla del océano de Australia 276.000 3,5%

En la naturaleza: India 270.000 3,5%

Territorio salvaje 282.000 3,8%

Atención obras151.000 2,1%

Días de cine126.000 1,8%

Cómo nos reímos 188.000 2,8%

Saca tu orgullo151.000 2,1%

Antena 3

Multicine 988.000 12,5%

Multicine 2 744.000 10,2%

Multicine 3 571.000 8,4%

Cuatro

Home Cinema 518.000 6,5%

Home Cinema 2 493.000 6,8%

Telecinco

El show de Paz610.000 7,8%

Fiesta735.000 10,4%

laSexta

Cine 449.000 5,6%

Cine 2 275.000 3,8%

Mañana

La 1

RTVE responde128.000 16,9%

Audiencia abierta227.000 10,1%

Viaje al centro de la tele 168.000 6,8%

Viaje al centro de la tele 218.000 8,0%

Viaje al centro de la tele 286.000 8,5%

D Corazón566.000 9,9%

La 2

RTVE responde24.000 3,1%

Los conciertos de la 2 36.000 2,8%

Objetivo igualdad13.000 0,7%

En lengua de signos11.000 0,6%

Agrosfera90.000 3,8%

Arqueomanía 109.000 4,3%

Arqueomanía 77.000 2,9%

Jardines con historia 64.000 2,2%

Jardines con historia 94.000 2,9%

Página 2 76.000 2,0%

Tendido cero114.000 2,4%

Caminos de Sefarad: diario de una ciclista94.000 1,4%

Saber y ganar: fin de semana168.000 2,1%

Antena 3

Los más...62.000 5,0%

Los más TV62.000 5,0%

Tu cara me suena324.000 12,9%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 448.000 11,3%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 679.000 14,6%

La ruleta de la suerte1.326.000 19,7%

Cuatro

¡Toma salami! 10.000 1,4%

¡Toma salami! 19.000 2,2%

Volando voy 93.000 6,4%

Volando voy 175.000 7,6%

Viajeros Cuatro 186.000 6,5%

Viajeros Cuatro 354.000 8,5%

Telecinco

Got Talent España83.000 5,3%

Más que coches108.000 4,0%

El precio justo216.000 5,8%

El precio justo427.000 6,6%

laSexta

Equipo de investigación 51.000 6,7%

Crea lectura: leer más es vivir más29.000 2,9%

Aruser@s Weekend128.000 7,3%

Equipo de investigación 172.000 6,8%

Equipo de investigación 184.000 6,0%

Equipo de investigación 251.000 5,9%

Informativos

'Antena 3 noticias 1 fin de semana' vuelve a dominar la sobremesa del sábado con un 22,6%, y esta semana lo hace con más margen que hace siete días: sube +1 punto respecto al 21,6% del 27 de junio y amplía la distancia sobre 'Telediario fin de semana 1', que cede -0,4 puntos hasta el 14,2%. El retroceso más llamativo de la jornada lo protagoniza 'Noticias Cuatro 1', que pierde -1 punto y se queda en el 8,7% tras el 9,7% de la semana pasada.

En la noche, el movimiento más destacado es la caída de 'laSexta noticias 20h', que se desploma -2,2 puntos hasta el 4,9% frente al 7,1% registrado hace siete días. En cambio, 'Informativos Telecinco 21:00' aprovecha el hueco y sube +0,4 puntos hasta el 8,9%, mientras que 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' aguanta prácticamente sin cambios en el 12,7% y mantiene el liderazgo nocturno con comodidad.

La 1

Fin de semana 24h164.000 26,1%

Fin de semana 24h245.000 16,8%

Teled. fin semana 11.166.000 14,2%

Teled. fin semana 2744.000 10,5%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.875.000 22,6%

Antena 3 noticias 2 fin de semana910.000 12,7%

Cuatro

Noticias Cuatro 1571.000 8,7%

El desmarque Cuatro 1350.000 4,2%

Noticias Cuatro 2448.000 6,6%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00643.000 7,7%

Informativos Telecinco 21:00637.000 8,9%

laSexta

laSexta noticias 14h494.000 7,6%

La Sexta deportes 1358.000 4,4%

laSexta noticias 20h330.000 4,9%

La Sexta deportes 2289.000 4,1%

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