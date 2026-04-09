Por Adrián López Carcelén |

'Tu cara me suena' vuelve una temporada más, y ya van trece, a las noches de los viernes de Antena 3. El formato de Gestmusic goza de una salud envidiable que, edición tras edición, lo coloca como el principal formato de entretenimiento de Atresmedia. El equipo del programa ha presentado la nueva tanda, que se estrena el viernes 10 de abril a las 22:00 horas y que contará con Àngel Llàcer, Chenoa, Florentino Fernández y Lolita Flores como miembros del jurado y con Manel Fuentes como maestro de ceremonias.

"Para Atresmedia, presentar una temporada más de 'Tu cara me suena' es un orgullo y un privilegio", ha asegurado Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia. La directiva ha hablado sobre las principales novedades de la nueva edición: "La principal es un suelo LED de más de 100 metros cuadrados, que es impresionante y que si ya sorprendían las puestas en escena y la capacidad que teníamos de reproducir números míticos, pues yo creo que esta temporada todavía os va a sorprender más. Es espectacular". Además, esta temporada, tanto la semifinal como la final será en directo.

Manel Fuentes y los miembros del jurado de 'Tu cara me suena'

El valor del casting en 'Tu cara me suena'

Sin embargo, la principal novedad de la nueva temporada es el casting de concursantes, que cuenta con Jesulín de Ubrique, Paula Koops, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado. "Sin un buen casting, 'Tu cara me suena' no existe, no es nada (...). Cuando termina una edición, incluso durante la edición, nosotros vamos pensando en el casting de la siguiente temporada porque es lo que nos quita el sueño", ha afirmado Tinet Rubira, director general de Gestmusic.

Jesulín de Ubrique es uno de los principales nombres del casting de 'Tu cara me suena 13'

. El marido de María José Campanario cambia los toros por los micrófonos y tratará de dar lo mejor de sí mismo en cada gala. "He terminado mi carrera como torero y bueno, pues soy una persona muy activa y me gusta hacer muchas cosas. Posiblemente, lo que menos me imaginaba que podía hacer era volver a cantar (...).", ha confesado el torero.

Otra de las grandes apuestas de este año es Sole Giménez. La cantante se enfrenta a un nuevo desafío tras más de 40 años de carrera musical: "Para mí, es un reto, es algo nuevo porque yo nunca he hecho el papel de nadie. Y además, los que nos dedicamos a la música, sabemos que tenemos que hacer un gran esfuerzo por tener nuestra propia personalidad. Ahora es justo lo contrario".

Las audiencias de 'Tu cara me suena'

'Tu cara me suena' es un transatlántico que, temporada tras temporada, demuestra su fuerza. Sin ir más lejos, la pasada temporada firmó un 21,7% de media y más de 1.700.000 espectadores. Sin embargo, la inestabilidad es un rasgo intrínseco de la televisión y quizá por ello cada gala es un nuevo reto para el equipo del formato. "Nuestra ambición es salir a ganar", ha asegurado Tinet Rubira.

Melani García fue la ganadora de la anterior temporada de 'Tu cara me suena'

Manel Fuentes también ha hablado sobre las audiencias de 'Tu cara me suena' y ha hecho una breve reflexión sobre la aportación del programa a Antena 3: "Yo quiero ser líder siempre. Creo que en el trabajo en el que estamos es obligatorio. Es decir, estamos en una televisión comercial, estamos en la mejor televisión que hay ahora mismo en España y cuando no era la mejor televisión que había en España por números es cuando yo acepté fichar por ella. Cuando empezamos 'Tu cara me suena', Antena 3 no era la cadena líder, pero la apuesta ya estaba. En ese momento mi obsesión era hacer el mejor programa todos los días para sumar para que la cadena fuera la mejor. Y ahora mismo la cadena ya es la mejor, desde hace muchos años".