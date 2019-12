Guía para no perderse nada en Año Nuevo 2020: Concierto de Viena en TVE y mucho cine

Las cadenas de televisión dan comienzo al 2020 con una programación dedicada, casi en exclusiva, al cine. El 1 de enero es para muchos un día de descanso, en el que reunirse en casa con la familia, y por ello, la programación no se la juega: apuesta por mantener a la familia unida ante el televisor con una gama de películas que se encadenan desde primera hora de la mañana hasta el late night. Con excepciones muy señaladas, como los espacios que corresponden a los servicios informativos y a la información meteorológica, además de algunos especiales de los espacios de entretenimiento más seguidos de las generalistas.

La 1

Entre la programación alternativa al cine, por su parte, La 1 emitirá. Cuatro, un especial de ' First Dates ', edición 'Christmas', con la ambientación más navideña, además de ' Ven a cenar conmigo '. En Antena 3 y Telecinco no veremos programación especial que no sea cine mientras que laSexta vuelve a apostar por un recopilatorio de lo mejor de ' El intermedio ' junto a la emisión de destacadas películas en su horario de máxima audiencia.

Concierto de Año Nuevo

11:15 'Concierto de Año Nuevo'

13:45 'Increíble 2019'

15h00 'Telediario 1'

16:00 Cine: "Notting Hill"

18:00 Cine: "Mientras dormías"

19:35 Cine: "Tentación en Manhattan"

21:00 'Telediario 2' (incluye 'El tiempo')

22:05 Cine: "Spiderman: Homecoming"

00:05 Cine: "La Búsqueda 2: El Diario Secreto"

' Concierto de Año Nuevo '

Como viene siendo habitual, RTVE iniciará el nuevo año retransmitiendo el ya tradicional Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena. Dirigido por el letón Andris Nelsons, con coreografías de José Carlos Martínez y la dirección de televisión de Michael Beyer, este clásico llega a su 80ª en esta edición y en esta ocasión apuesta por una selección de piezas de la familia Strauss y los clásicos 'El Danubio Azul y la 'Marcha Radetzky'. En TVE, el encargado de la retransmisión es el periodista periodista de RTVE especializado en música clásica Martín Llade.

'Increíble 2019 '

Este especial resumirá los mejores momentos emitidos por los canales de Televisión Española. Un programa para empezar el año con una buena dosis de optimismo y diversión. Dirigido y realizado por Fernando Sanjuán y con la ayuda de todos los profesionales de TVE que han llevado a cabo los programas incluidos en este repaso a 2019.

La 2

"La hija de Ryan"

15:35 'Saber y ganar'

16:20 Grandes documentales

18:00 Documenta2

19:45 Documental

21:00 Documental

21:45 Días de Cine Clásico: "La hija de Ryan"

'Saber y Ganar'

Jordi Hurtado no faltará a su cita de Año Nuevo. Después de 22 años de emisión, el buque insignia de La 2 es este concurso en el que para ganar hay que disponer de unos conocimientos de cultura general en cifras y letras bastante significativos. A pesar de su longevidad, el carácter del programa perdura y la cadena no quiere prescindir, por el momento, de su emisión.

Antena 3

Escena de "El mejor verano de mi vida"

16:00 Multicine: "Salt"

18:00 Multicine: "Cellular"

19:45 Multicine: "Rescate en la Planta 55"

21:00 'Antena 3 Noticias 2'

21:45 'Deportes'

21:55 'El tiempo'

22:10 El Peliculón: "El mejor verano de mi vida" (Estreno)

23:50 Cine: "Que se mueran los feos"

El Peliculón: "El mejor verano de mi vida" (Estreno)

Maggie Civantos, Leo Harlem y Toni Acosta protagonizan este exitoso film en el que conocemos la historia de Curro, un vendedor de robots de cocina que sueña con dedicarse al mundo financiero. En plena crisis económica y matrimonial, le promete a su hijo Nico (Alejandro Serrano) unas vacaciones inolvidables si saca todo sobresaliente. El pequeño de 9 años lo consigue y Curro se ve obligado a cumplir su promesa. Así comienza un viaje lleno de situaciones inesperadas y encuentros con todo tipo de personajes, que hará que la vida de padre e hijo cambie radicalmente.

Cuatro

First Dates: Christmas

15:45 Cine: "Cuatro fantásticos"

17:40 Cine: "La trampa"

20:00 'Deportes Cuatro 2'

20:10 'Ven a cenar conmigo'

21:20 'First Dates: Christmas'

22:35 Cine Cuatro: "Un espía y medio"

00:40 Cine Cuatro: "Enemigos"

' First Dates: Christmas '

El restaurante del amor abre sus puertas a nuevos comensales que llegan dispuestos a conocer a su cita ideal. El programa, con una atmósfera navideña especialmente preparada para la ocasión, estará guiado por el presentador Carlos Sobera y por sus tradicionales camareros. Su emisión, previa al prime time, ayudará al espectador a abrir boca antes de su cena de Año Nuevo.

Telecinco

"La niñera mágica"

16:00 Cine: "Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?"

18:00 Cine: "Criadas y señoras"

21:00 'Informativos Telecinco 21:00'

22:00 Cine 5 Estrellas: "La niñera mágica"

00:00 Cine: "La Familia Bélier"

Cine 5 Estrellas: "La niñera mágica "

Los siete hermanos Brown, los niños más traviesos del mundo, acaban de perder a su madre, y para su agobiado padre cuidar de ellos y trabajar en la funeraria local es más de lo que puede soportar. Para colmo, su tía Adelaide, una mujer autoritaria e insensible que les presta ayuda económica, amenaza con dejar de hacerlo si su padre no se casa en el plazo de un mes. El señor Brown, que está lleno de deudas, sabe que si no lo hace, irá a la cárcel. Cuando sus hijos se enteran de la situación, empiezan a comportarse todavía peor que antes. La gente le dice a Brown que necesita a Nanny McPhee, una niñera muy especial, pero él no sabe cómo encontrarla.

laSexta

Wyoming en 'El intermedio'

15:45 Cine: "Paddington II" (Estreno)

17:35 Cine: "El Ataque de los Tiburones"

18:50 Cine: "Tornado Magnético"

20:00 'laSexta noticias'

20:55 'Estación Sexta'

21:05 'laSexta deportes'

21:30 'El intermedio'

22:30 Cine: "Pacific Rim"

01:10 Cine: "Nacer Para Morir"

' El intermedio: Christmas Edition '

En el access prime time de este día y antes de la emisión de la película "Pacific Rim", laSexta apuesta por un especial de 'El intermedio' en el que se siguen repasando los mejores momentos de los últimos meses en el espacio conducido por El Gran Wyoming. Los momentos más surrealistas, divertidos, caóticos y representativos de este 2019 forman parte de este especial 'Christmas Edition' que produce Globomedia.