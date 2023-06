Mark Ruffalo protagonizará la nueva serie del creador de 'Mare of Easttown' para HBO

Por Alejandro Rodera |

HBO suele mantener la puerta abierta a aquellos talentos que han dado lustre a su icónica cabecera. Entre ellos se encuentra el creador de 'Mare of Easttown', Brad Ingelsby, que, tras la gran recepción y los cuatro Emmys conseguidos por la miniserie protagonizada por Kate Winslet, ya tiene otro proyecto en marcha en la cadena de pago. Además, para esta nueva aventura contará con otro rostro que ha triunfado previamente en HBO: Mark Ruffalo, cuya vitrina exhibe dos Emmys logrados por protagonizar 'La innegable verdad' y producir la tv movie 'The Normal Heart'.

Mark Ruffalo en 'La innegable verdad'

Ambos creativos han unido fuerzas en una ficción que ya ha recibido luz verde por parte del canal de Warner Bros. Discovery. El proyecto, todavía sin título,. Por el momento, no se han desvelado más detalles de la trama, que tendrá a Ruffalo como principal protagonista dando vida a un personaje conocido como Tom. Asimismo,('The Fix').

La productora a cargo del proyecto será wiip, que ya desarrolló 'Mare of Easttown' y recientemente ha vuelto a colaborar con HBO al respaldar 'Los fontaneros de la Casa Blanca'. Sin embargo, tanto wiip como HBO tendrán que esperar para sacar adelante este nuevo drama criminal de Ingelsby, ya que, pese a que se asegura que el guion inicial y la implicación de Ruffalo se cerraron antes del arranque de la huelga de guionistas, hasta que no se resuelva el parón de los escritores no se podrá avanzar en el desarrollo. "La convergencia de estos talentos es muy emocionante, tenemos muchas ganas de compartir esta historia con el mundo", ha señalado Francesca Orsi, responsable de Drama de HBO, acerca de la ficción, que parte de una idea original.

¿Y qué pasa con 'Parásitos'?

Antes incluso del estreno de 'La innegable verdad' y mucho antes de sumarse a esta nueva miniserie de Ingelsby, Ruffalo ya había coqueteado con otro proyecto de HBO: la serie de "Parásitos". En febrero de 2020, Collider avanzaba que el actor estadounidense podría ser el protagonista de la versión televisiva del fenómeno surcoreano, que hizo historia al alzarse con el Oscar a la mejor película. Ese mismo año Ruffalo reconoció que había estado en contacto con el director Bong Joon-ho, que estaba colaborando con Adam McKay en el desarrollo de la ficción, pero desde entonces no se ha concretado absolutamente nada.

Las últimas novedades acerca de la serie de "Parásitos" llegaron a finales de mayo de la mano de Orsi. "En estos momentos todavía está siendo desarrollada, pero aún está en un momento temprano del desarrollo, en vez de encontrarse en un punto en el que podría recibir luz verde pronto, sobre todo con el factor de la huelga. Espero que una vez termine, podamos meternos y ver si podemos hacerla realidad", expresaba la ejecutiva a Deadline.