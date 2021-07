'Westworld' pausa el rodaje de su cuarta temporada por un positivo en coronavirus

'Westworld' ha sido una de las últimas series afectadas por el aumento de casos de coronavirus alrededor de Estados Unidos. La ficción de HBO ha tenido que retrasar la producción de su cuarta temporada, debido a un positivo en el equipo de producción. Fue detectado por uno de los test rutinarios a los que se somete cada uno de los trabajadores.

'Westworld' pausa el rodaje de su cuarta temporada

La serie comenzó el rodaje de la cuarta entrega al comienzo del verano y lo pausará por dos días, si no hay nuevos casos en el equipo. Esta no es la única producción que ha tenido que cambiar sus planes a última hora por el coronavirus durante las últimas semanas. 'American Horror Story' se vio obligada a detener el rodaje de su décima temporada y el medio Deadline informó de que 'La casa del dragón' y 'Los Bridgerton' corrieron la misma suerte.

No han adelantado cuál es la fecha de estreno oficial de la cuarta entrega, pero todo indica que será a mediados de 2022, pues las temporadas anteriores han tardado 18 meses de media en estar listas. Si se cumple el plazo de dos días, este parón no debería afectar demasiado al transcurso del rodaje y no retrasaría el estreno de la ficción de HBO.

Nuevas entregas

Casey Bloys, el jefe de programación de HBO, ha confirmado que habrá también una quinta temporada . En cuanto al reparto de la cuarta entrega, se espera que vuelvan los principales de la serie basada en la película de 1973, "Almas de metal": Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright,Tessa Thompson, Ed Harris, Luke Hemsworth, Simon Quarterman, Rodrigo Santoro o Aaron Paul.