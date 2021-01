El crudo zasca de Jorge Javier a Isabel Gemio: "No ha dejado la profesión, la profesión la ha dejado a ella"

La que fue la presentadora de 'Sorpresa Sorpresa', Isabel Gemio , ha concedido dos polémicas entrevistas que han sido debate de los tertulianos de 'Sálvame'. Durante su entrevista con Mara Torres en "El Faro" de La Ser, afirmó que había sido despedida del exitosos programa por haberse quedado embarazada. Tras esas declaraciones, ¡Hola! hizo balance de la polémica con la protagonista, donde dejó claro que su carrera profesional había terminado: "Doy mi carrera por terminada. Solo aspiro a vivir en paz".

Isabel Gemio en la presentación de "Imprescindibles"

Con ese contexto, los colaboradores de 'Sálvame' decidieron debatir sobre las declaraciones que Isabel Gemio había hecho, además de hacer un balance sobre su situación laboral. Si alguna cosa dejaron en claro, es que la relación que mantenían todos ellos con Isabel Gemio era, como máximo, de cordialidad. De hecho, y tras la pregunta de Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban afirmó que entre Miguel Frigenti, Anabel Pantoja, e Isabel Gemio, esta última era la que peor le caía. Pero de pronto, el zasca llegó por parte del presentador: "Ella no ha dejado la profesión, la profesión la ha dejado a ella". Después de esa afirmación, alguno de los colaboradores, como Kiko Hernández, y el propio Jorge Javier admitieron que, en el ámbito laboral, era muy buena, pero que en lo personal no lo era tanto.

Siguiendo con la posición de Jorge Javier, los colaboradores argumentaron que es "muy extraño" que, con la cantidad de programas y cadenas que hay en la actualidad, no haya ningún tipo de oferta para Isabel Gemio. Y es que, como dice María Patiño, por mucho que Isabel Gemio diga que ha sido ella la que se ha retirado, "ella nunca ha dicho que quiere volver a la televisión". Ante esa situación, Gema López advertía que, más allá de las posiciones de las productoras, es culpa de Isabel Gemio que no tenga trabajo, alegando que "ha hecho tan mala publicidad de ella misma, que una productora no quiere arriesgar por ella", a lo que Jorge Javier admitió que durante toda su trayectoria, "en ninguna reunión se ha planteado a Isabel Gemio como una de las opciones" para conducir cualquier tipo de contenido, ya sea de actualidad, del corazón o, incluso, de un reality-show.

La alternativa de la televisión: YouTube

En medio del debate, Belén Esteban se preguntaba que si ese punto y final en la carrera de Isabel Gemio era "solamente en televisión, o también en su canal de YouTube". En la actualidad, tanto Isabel Gemio como otros rostros conocidos de la televisión han encontrado una alternativa de trabajo abriéndose sus propios canales de comunicación en plataformas de vídeo bajo demanda. Los ejemplos que encontramos son de todos los ámbitos de la comunicación, como es el caso del dúo de Iker Jiménez y Carmen Porter, María Teresa Campos o Iñaki Gabilondo. Aunque también encontramos algunos casos más "divertidos", como el tutorial de cómo beber agua de la cantante y representante de España en los Oscar 2020, Gisela.