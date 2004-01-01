El adiós de María Casado a 'Informativos Telecinco' al borde del llanto: "Gracias por todo"

|

María Casado puso fin a su etapa al frente de 'Informativos Telecinco Fin de Semana' con una despedida cargada de emoción. La periodista aprovechó los últimos segundos del informativo para agradecer el apoyo de los espectadores y despedirse con "espero que pronto nos volvamos a ver" y un "gracias por todo" que apenas pudo pronunciar al quebrársele la voz.

La presentadora deja la edición de fin de semana tras dos años por "motivos personales", una decisión que ya había explicado en sus redes sociales y que atribuyó a la dificultad para conciliar su vida entre Málaga y Madrid. No obstante, confía en que esta sea solo "una pequeña pausa" antes de emprender un nuevo proyecto dentro de Mediaset.