Por Diego López |

Colaboradores, directivos y presentadores de televisión se dieron cita este sábado en el Hostal de La Gavina en S'Agaró, en la provincia de Girona, para asistir a la boda de la presentadora de 'Espejo público', Susanna Griso, con el ex director general de Vocento, Luis Enríquez.

La pareja apostó por una boda íntima e informal, donde las corbatas y los trajes dejaron paso a looks mediterráneos más cómodos y desenfadados, acordes con el lugar, el clima y la época del año en la que se celebraba el evento: el mismo día de San Lorenzo.

La novia, de Rosa Esteve

Entre los invitados estaba, con Gema López Miquel Valls , Lorena García o Roberto Brasero , que han compartido algunas escenas de las nupcias en sus redes sociales. Al enlace han asistido también otras personalidades de los medios y la televisión como Pedro J. Ramírez, David Valldeperas, José Luis Garci, Marta Robles o María Zurita.

El momento más esperado llegó al conocer el vestido de la novia, diseñado por Rosa Esteve, una de las personas más cercanas y de máxima confianza de la presentadora. Una composición sobria en blanco, con palabra de honor y cuerpo ajustado que termina en una falda larga pero ligera. Griso hizo su aparición acompañada por uno de sus hijos.

Enríquez, por su parte, acudió escoltado por su madre vistiendo una guayabera de lino de color rosa y unos pantalones crema.

Aunque la pareja se conoce desde hace décadas, su relación sentimental no comenzó hasta hace poco más de año y medio. Todo un flechazo que se tradujo en la decisión de casarse tras solo unos meses de relación: el compromiso tuvo lugar el pasado mes de octubre. Ahora, Griso y Enríquez formarán familia numerosa, con siete hijos en total: cuatro del anterior matrimonio de Enríquez y tres de Griso. Además, la presentadora de 'Espejo público' mantiene un vínculo muy especial con otro joven de Ghana, Koudus, a quien acogió hace unos años.