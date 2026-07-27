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AUDIENCIAS TDT 26 DE JULIO

"Mercenaria" repite liderazgo en las temáticas TDT en BeMad apenas dos semanas después

La película, también conocida como "Dominique", ha vuelto a convertirse en la oferta más vista de las temáticas TDT. FDF lidera con un 2,3%.

"Mercenaria" repite liderazgo en las temáticas TDT en BeMad apenas dos semanas después
Por RedacciónPublicado: Lunes 27 Julio 2026 09:55 (hace 44 minutos)

Audiencias Domingo 26 de Julio de 2026

  • logola1

    11,8%

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    10,1%

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    6,7%

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Ranking cadenas TDT Domingo, 26 de Julio de 2026

Canal 24 Horas 2,5%

FDF 2,3%

Neox 2,1%

Energy 2,1%

TRECE 2,1%

Atreseries 2,1%

BEMADtv 1,9%

DMAX 1,7%

Nova 1,5%

Mega (España) 1,5%

Teledeporte 1,4%

Veo7 1,3%

Divinity 1,2%

DKiss 1,1%

Squirrel 1,1%

Clan TVE 0,9%

Ten 0,9%

Boing 0,8%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Domingo, 26 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Mercenaria
22:30
24:16
254.000
3,1%
TRECE
Viva el cine español.tv El alegre ...
15:14
16:54
245.000
2,9%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h:en directo Francisco ...
13:16
13:24
239.000
5,5%
TRECE
Cine Mensajero de la muerte
22:15
23:47
226.000
2,6%
Neox
Cine El fugitivo
15:20
17:46
223.000
2,7%
TRECE
Tu cine La ley de murphy
20:37
22:15
222.000
2,6%
Neox
Los Simpson
14:28
14:54
218.000
3,0%
FDF
Cine La hora señalada
22:20
24:14
218.000
2,6%
Energy
The Rookie El fugitivo
22:05
23:00
215.000
2,3%
Canal 24 Horas
Comparecencia Alfonso fernandez mañueco
11:08
11:14
214.000
6,9%

Ranking Canal 24 Horas (2,5%) - Domingo, 26 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h:en directo Francisco ...
13:16
13:24
239.000
5,5%
Canal 24 Horas
Comparecencia Alfonso fernandez mañueco
11:08
11:14
214.000
6,9%
Canal 24 Horas
Comparecencia presidente del gobierno Pedro ...
11:14
11:22
203.000
6,5%
Canal 24 Horas
D.reg(fin de semana 24h:en directo) Isabel diaz ...
13:49
14:03
202.000
3,7%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h:en directo Juan carlos ...
20:18
20:30
180.000
2,5%

Ranking FDF (2,3%) - Domingo, 26 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine La hora señalada
22:20
24:14
218.000
2,6%
FDF
La que se avecina Una secesion,una sub-piña y ...
20:18
22:20
212.000
2,5%
FDF
El pueblo
16:55
18:32
189.000
2,4%
FDF
La que se avecina Un aerofobico,un mayorista ...
18:32
20:18
155.000
2,1%
FDF
La que se avecina Una tombola gay,un hijo ...
24:14
25:50
115.000
3,1%

Ranking Neox (2,1%) - Domingo, 26 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Cine El fugitivo
15:20
17:46
223.000
2,7%
Neox
Los Simpson
14:28
14:54
218.000
3,0%
Neox
Los Simpson
14:02
14:28
203.000
3,2%
Neox
Los Simpson
14:54
15:20
184.000
2,3%
Neox
Cine La tapadera
17:46
20:31
180.000
2,4%

Ranking Energy (2,1%) - Domingo, 26 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
The Rookie El fugitivo
22:05
23:00
215.000
2,3%
Energy
The Rookie La elección
21:07
22:05
206.000
2,3%
Energy
Will trent,agente especial No ha cambiado ...
23:00
23:48
173.000
2,1%
Energy
The Rookie Redoblarse
18:34
19:21
157.000
2,0%
Energy
Will trent,agente especial Mal caracter y falta ...
23:48
24:49
154.000
2,7%

Ranking TRECE (2,1%) - Domingo, 26 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Viva el cine español.tv El alegre ...
15:14
16:54
245.000
2,9%
TRECE
Cine Mensajero de la muerte
22:15
23:47
226.000
2,6%
TRECE
Tu cine La ley de murphy
20:37
22:15
222.000
2,6%
TRECE
Viva el cine español.tv Turistas y ...
16:54
18:33
204.000
2,6%
TRECE
Cine Shalako
18:33
20:30
155.000
2,1%

Ranking Atreseries (2,1%) - Domingo, 26 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el pacifico Ron indio
22:08
23:08
209.000
2,2%
Atreseries
Crimen en el paraíso
19:11
22:08
185.000
2,3%
Atreseries
Crimen en el paraíso
18:13
19:11
180.000
2,3%
Atreseries
Crimen en el pacifico Ron indio(2 parte)
23:08
24:05
125.000
1,6%
Atreseries
Crimen en el paraíso
14:13
18:13
119.000
1,5%

Ranking BEMADtv (1,9%) - Domingo, 26 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Mercenaria
22:30
24:16
254.000
3,1%
BEMADtv
Cine Hora punta 3
21:03
22:30
165.000
1,8%
BEMADtv
Cine Shanghai kid:del este al oeste
15:25
17:28
142.000
1,7%
BEMADtv
Cine Hora punta
19:23
21:03
136.000
1,9%
BEMADtv
Cine Supercop
13:50
15:25
117.000
1,7%

Ranking DMAX (1,7%) - Domingo, 26 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Seprona en accion
23:22
23:44
169.000
2,2%
DMAX
Granjas en accion
22:26
23:18
169.000
1,8%
DMAX
Control de fronteras:españa
21:02
21:25
155.000
1,9%
DMAX
Seprona en accion
23:50
24:13
137.000
2,1%
DMAX
Control de fronteras:españa
20:31
21:02
126.000
1,7%

Ranking Nova (1,5%) - Domingo, 26 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
La tormenta
16:53
18:01
191.000
2,4%
Nova
La tormenta
16:19
16:53
179.000
2,2%
Nova
La tormenta
16:02
16:19
179.000
2,2%
Nova
La tormenta
15:36
16:02
177.000
2,1%
Nova
Cabo
18:01
22:00
106.000
1,4%

Ranking Mega (España) (1,5%) - Domingo, 26 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:36
24:04
188.000
2,3%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:15
22:36
177.000
1,9%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
24:04
25:33
108.000
2,5%
Mega (España)
¿Quién da más? No hay fiesta sin ...
13:55
14:16
103.000
1,7%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
18:41
20:03
100.000
1,3%

Ranking Teledeporte (1,4%) - Domingo, 26 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Atletismo:cpto.españa
19:42
23:31
144.000
1,7%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
18:02
19:01
129.000
1,6%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
17:00
18:01
104.000
1,3%
Teledeporte
Atletismo:cpto.españa
11:19
13:03
95.000
2,7%
Teledeporte
Tour de francia resumen Thoiry-paris champs ...
23:32
24:31
83.000
1,3%

Ranking Veo7 (1,3%) - Domingo, 26 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
22:31
23:17
139.000
1,5%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
21:47
22:31
128.000
1,4%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
23:17
24:01
120.000
1,6%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
21:00
21:47
99.000
1,2%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
20:15
21:00
95.000
1,3%

Ranking Divinity (1,2%) - Domingo, 26 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
La casa de mis sueños Gina
21:46
22:34
110.000
1,2%
Divinity
La casa de mis sueños Tori y darren
17:10
18:05
101.000
1,3%
Divinity
La casa de mis sueños Julie y adam
19:04
19:55
98.000
1,3%
Divinity
La casa de mis sueños Jim y gaby
19:55
20:46
91.000
1,3%
Divinity
La casa de mis sueños Kristen y ben
18:05
19:04
91.000
1,2%

Ranking DKiss (1,1%) - Domingo, 26 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Dra.emma:clinica dermatologica
22:10
23:06
103.000
1,1%
DKiss
Dra.emma:clinica dermatologica
23:06
24:00
87.000
1,1%
DKiss
Mi vida con 300 kilos La historia de ...
19:33
21:16
85.000
1,1%
DKiss
Dra.emma:clinica dermatologica
21:16
22:10
82.000
0,9%
DKiss
Mi casa soñada
14:54
15:20
67.000
0,8%

Ranking Squirrel (1,1%) - Domingo, 26 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Los robinson de los mares del sur(2 ...
17:14
18:55
93.000
1,2%
Squirrel
Cine Virgen a los 40
22:00
24:00
90.000
1,0%
Squirrel
Cine El reino de dunark
20:30
22:00
79.000
1,0%
Squirrel
Cine Los robinson de los mares del sur
15:41
17:14
66.000
0,8%
Squirrel
Cine Viaje al centro de la tierra(2008)
18:55
20:30
65.000
0,9%

Ranking Clan TVE (0,9%) - Domingo, 26 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Olmos y robles:una pareja de ley En barrica no ...
22:50
24:00
126.000
1,6%
Clan TVE
Cine Ferdinand
21:15
22:49
108.000
1,2%
Clan TVE
Bluey
16:42
16:48
80.000
1,0%
Clan TVE
Bluey
16:48
16:55
78.000
1,0%
Clan TVE
Cine Operacion cacahuete
15:24
16:40
78.000
0,9%

Ranking Ten (0,9%) - Domingo, 26 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
17:06
18:12
80.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
18:12
19:05
76.000
1,0%
Ten
Crimenes en florida Matones
23:07
24:06
68.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
19:05
20:01
67.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
20:01
21:01
65.000
0,9%

Ranking Boing (0,8%) - Domingo, 26 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
21:57
22:18
122.000
1,3%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
10:27
10:38
87.000
3,3%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
10:38
10:49
86.000
3,1%
Boing
Los thunderman Atrapame si puedes
22:49
23:11
77.000
0,9%
Boing
El asombroso mundo de Gumball
11:54
12:05
77.000
2,3%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Domingo, 26 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine La carrera de la muerte:inferno
21:35
23:20
60.000
0,7%
Real Madrid TV
Cine Sobrevive esta noche
23:20
24:50
51.000
0,8%
Real Madrid TV
Cine El proscrito del rio colorado
15:39
17:03
41.000
0,5%
Real Madrid TV
Cine The match
17:03
19:06
31.000
0,4%
Real Madrid TV
Conecta informativo
14:30
15:00
23.000
0,3%
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