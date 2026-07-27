"Mercenaria" repite liderazgo en las temáticas TDT en BeMad apenas dos semanas después

Publicado: Lunes 27 Julio 2026 09:55 (hace 44 minutos)|
Audiencias Domingo 26 de Julio de 2026
11,8%
10,1%
6,7%
6,4%
5,4%
3,6%
2,5%
2,3%
2,1%
2,1%
2,1%
2,1%
1,9%
1,7%
1,5%
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1,3%
1,2%
1,1%
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Ranking cadenas TDT Domingo, 26 de Julio de 2026
2,5%
2,3%
2,1%
2,1%
2,1%
2,1%
1,9%
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1,5%
1,5%
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0,9%
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0,8%
0,5%
Ranking programas TDT Domingo, 26 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Mercenaria
22:30
24:16
254.000
3,1%
Viva el cine español.tv El alegre ...
15:14
16:54
245.000
2,9%
Fin de semana 24h:en directo Francisco ...
13:16
13:24
239.000
5,5%
Cine Mensajero de la muerte
22:15
23:47
226.000
2,6%
Cine El fugitivo
15:20
17:46
223.000
2,7%
Tu cine La ley de murphy
20:37
22:15
222.000
2,6%
Los Simpson
14:28
14:54
218.000
3,0%
Cine La hora señalada
22:20
24:14
218.000
2,6%
The Rookie El fugitivo
22:05
23:00
215.000
2,3%
Comparecencia Alfonso fernandez mañueco
11:08
11:14
214.000
6,9%
Ranking Canal 24 Horas (2,5%) - Domingo, 26 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Fin de semana 24h:en directo Francisco ...
13:16
13:24
239.000
5,5%
Comparecencia Alfonso fernandez mañueco
11:08
11:14
214.000
6,9%
Comparecencia presidente del gobierno Pedro ...
11:14
11:22
203.000
6,5%
D.reg(fin de semana 24h:en directo) Isabel diaz ...
13:49
14:03
202.000
3,7%
Fin de semana 24h:en directo Juan carlos ...
20:18
20:30
180.000
2,5%
Ranking FDF (2,3%) - Domingo, 26 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine La hora señalada
22:20
24:14
218.000
2,6%
La que se avecina Una secesion,una sub-piña y ...
20:18
22:20
212.000
2,5%
El pueblo
16:55
18:32
189.000
2,4%
La que se avecina Un aerofobico,un mayorista ...
18:32
20:18
155.000
2,1%
La que se avecina Una tombola gay,un hijo ...
24:14
25:50
115.000
3,1%
Ranking Neox (2,1%) - Domingo, 26 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine El fugitivo
15:20
17:46
223.000
2,7%
Los Simpson
14:28
14:54
218.000
3,0%
Los Simpson
14:02
14:28
203.000
3,2%
Los Simpson
14:54
15:20
184.000
2,3%
Cine La tapadera
17:46
20:31
180.000
2,4%
Ranking Energy (2,1%) - Domingo, 26 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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The Rookie El fugitivo
22:05
23:00
215.000
2,3%
The Rookie La elección
21:07
22:05
206.000
2,3%
Will trent,agente especial No ha cambiado ...
23:00
23:48
173.000
2,1%
The Rookie Redoblarse
18:34
19:21
157.000
2,0%
Will trent,agente especial Mal caracter y falta ...
23:48
24:49
154.000
2,7%
Ranking TRECE (2,1%) - Domingo, 26 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Viva el cine español.tv El alegre ...
15:14
16:54
245.000
2,9%
Cine Mensajero de la muerte
22:15
23:47
226.000
2,6%
Tu cine La ley de murphy
20:37
22:15
222.000
2,6%
Viva el cine español.tv Turistas y ...
16:54
18:33
204.000
2,6%
Cine Shalako
18:33
20:30
155.000
2,1%
Ranking Atreseries (2,1%) - Domingo, 26 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Crimen en el pacifico Ron indio
22:08
23:08
209.000
2,2%
Crimen en el paraíso
19:11
22:08
185.000
2,3%
Crimen en el paraíso
18:13
19:11
180.000
2,3%
Crimen en el pacifico Ron indio(2 parte)
23:08
24:05
125.000
1,6%
Crimen en el paraíso
14:13
18:13
119.000
1,5%
Ranking BEMADtv (1,9%) - Domingo, 26 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Mercenaria
22:30
24:16
254.000
3,1%
Cine Hora punta 3
21:03
22:30
165.000
1,8%
Cine Shanghai kid:del este al oeste
15:25
17:28
142.000
1,7%
Cine Hora punta
19:23
21:03
136.000
1,9%
Cine Supercop
13:50
15:25
117.000
1,7%
Ranking DMAX (1,7%) - Domingo, 26 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Seprona en accion
23:22
23:44
169.000
2,2%
Granjas en accion
22:26
23:18
169.000
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Control de fronteras:españa
21:02
21:25
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Seprona en accion
23:50
24:13
137.000
2,1%
Control de fronteras:españa
20:31
21:02
126.000
1,7%
Ranking Nova (1,5%) - Domingo, 26 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La tormenta
16:53
18:01
191.000
2,4%
La tormenta
16:19
16:53
179.000
2,2%
La tormenta
16:02
16:19
179.000
2,2%
La tormenta
15:36
16:02
177.000
2,1%
Cabo
18:01
22:00
106.000
1,4%
Ranking Mega (España) (1,5%) - Domingo, 26 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Batalla de restaurantes
22:36
24:04
188.000
2,3%
Batalla de restaurantes
21:15
22:36
177.000
1,9%
Pesadilla en la cocina
24:04
25:33
108.000
2,5%
¿Quién da más? No hay fiesta sin ...
13:55
14:16
103.000
1,7%
Pesadilla en la cocina
18:41
20:03
100.000
1,3%
Ranking Teledeporte (1,4%) - Domingo, 26 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Atletismo:cpto.españa
19:42
23:31
144.000
1,7%
Fútbol:copa mundial resumen ...
18:02
19:01
129.000
1,6%
Fútbol:copa mundial resumen ...
17:00
18:01
104.000
1,3%
Atletismo:cpto.españa
11:19
13:03
95.000
2,7%
Tour de francia resumen Thoiry-paris champs ...
23:32
24:31
83.000
1,3%
Ranking Veo7 (1,3%) - Domingo, 26 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
22:31
23:17
139.000
1,5%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
21:47
22:31
128.000
1,4%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
23:17
24:01
120.000
1,6%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
21:00
21:47
99.000
1,2%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
20:15
21:00
95.000
1,3%
Ranking Divinity (1,2%) - Domingo, 26 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La casa de mis sueños Gina
21:46
22:34
110.000
1,2%
La casa de mis sueños Tori y darren
17:10
18:05
101.000
1,3%
La casa de mis sueños Julie y adam
19:04
19:55
98.000
1,3%
La casa de mis sueños Jim y gaby
19:55
20:46
91.000
1,3%
La casa de mis sueños Kristen y ben
18:05
19:04
91.000
1,2%
Ranking DKiss (1,1%) - Domingo, 26 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Dra.emma:clinica dermatologica
22:10
23:06
103.000
1,1%
Dra.emma:clinica dermatologica
23:06
24:00
87.000
1,1%
Mi vida con 300 kilos La historia de ...
19:33
21:16
85.000
1,1%
Dra.emma:clinica dermatologica
21:16
22:10
82.000
0,9%
Mi casa soñada
14:54
15:20
67.000
0,8%
Ranking Squirrel (1,1%) - Domingo, 26 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Los robinson de los mares del sur(2 ...
17:14
18:55
93.000
1,2%
Cine Virgen a los 40
22:00
24:00
90.000
1,0%
Cine El reino de dunark
20:30
22:00
79.000
1,0%
Cine Los robinson de los mares del sur
15:41
17:14
66.000
0,8%
Cine Viaje al centro de la tierra(2008)
18:55
20:30
65.000
0,9%
Ranking Clan TVE (0,9%) - Domingo, 26 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Olmos y robles:una pareja de ley En barrica no ...
22:50
24:00
126.000
1,6%
Cine Ferdinand
21:15
22:49
108.000
1,2%
Bluey
16:42
16:48
80.000
1,0%
Bluey
16:48
16:55
78.000
1,0%
Cine Operacion cacahuete
15:24
16:40
78.000
0,9%
Ranking Ten (0,9%) - Domingo, 26 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
17:06
18:12
80.000
1,0%
Caso cerrado
18:12
19:05
76.000
1,0%
Crimenes en florida Matones
23:07
24:06
68.000
0,9%
Caso cerrado
19:05
20:01
67.000
0,9%
Caso cerrado
20:01
21:01
65.000
0,9%
Ranking Boing (0,8%) - Domingo, 26 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Doraemon,el gato cosmico
21:57
22:18
122.000
1,3%
Doraemon,el gato cosmico
10:27
10:38
87.000
3,3%
Doraemon,el gato cosmico
10:38
10:49
86.000
3,1%
Los thunderman Atrapame si puedes
22:49
23:11
77.000
0,9%
El asombroso mundo de Gumball
11:54
12:05
77.000
2,3%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Domingo, 26 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La carrera de la muerte:inferno
21:35
23:20
60.000
0,7%
Cine Sobrevive esta noche
23:20
24:50
51.000
0,8%
Cine El proscrito del rio colorado
15:39
17:03
41.000
0,5%
Cine The match
17:03
19:06
31.000
0,4%
Conecta informativo
14:30
15:00
23.000
0,3%