Por Diego López |

'La velada del año VI' volvió a reunir en la Cartuja de Sevilla a varias decenas de influencers en un duelo de boxeo España vs Latinoamérica que se emitió en un día complicado para nuestro país. Los incendios que continúan activos en Ávila y Madrid, entre otros, siguen marcando la actualidad, que no pudo abstraerse durante 'La velada'.

Así, Llanos aprovechó su altavoz para recordar lo que estaba sucediendo de puertas para fuera: "Me gustaría mencionar y mandar mucho ánimo, mucha fuerza, a toda la gente que se está viendo afectada por la multitud de incendios que está habiendo en nuestro país, que está afectando a muchísimas personas, y que desde aquí le mandamos mucho ánimo, mucho cariño".

Unas palabras de apoyo a las que es difícil poner pega alguna. Sin embargo, el mensaje de Ibai continuó: "Sobre todo, ojalá, se haga lo pertinente por la parte de todas las autoridades, de toda la gente que manda, por ayudar a un montón de personas, a miles de familia que se están viendo afectadas por muchos incendios que están ocurriendo en España y están afectando a muchos pueblos y muchos territorios".

Mucho cariño y ánimo desde #LaVeladaDelAño6 a todas las personas afectadas por los terribles incendios en nuestro país, ojalá la situación se solucione pronto 💜 pic.twitter.com/esQiS5WMsH — Info Ibai (@INF0IBAI) July 25, 2026

Incendios, impuestos y participantes tributando en Andorra

Aquí es donde Ibai ha levantado la polémica. Porque haciendo esa mención a las autoridades, hay que recordar que los presupuestos de extinción de incendios salen de los impuestos y, aunque el propio Ibai Llanos siempre se ha mostrado a favor de pagarlos en España, ha invitado a su velada a dos creadores de contenidos que se fugaron a Andorra para no tener que pagarlos.

Son, en concreto, ViruZz y TheGrefg, este último participante de la principal pelea de la noche frente a IlloJuan. Y es que 'La velada del año' es, sobre todo, un negocio que cuenta con decenas de patrocinadores, además de todo lo que recauda por publicidad tradicional en Twitch y YouTube así como otros eventos relacionados como la venta de entradas.

El propio TheGrefg nunca se ha cortado a la hora de reconocer el motivo de su traslado a Andorra. Y, aunque el ahorro que consigue cada youtuber depende de múltiples circunstancias, tributar en Andorra ahorra unos 350.000 euros por cada millón facturado con respecto a España.

Tampoco es público el caché que Ibai paga a los participantes de 'La velada', aunque varía mucho de un concursante a otro. La Cobra reconoció haber recibido unos 25.000 euros por participar en La Velada del Año IV, y se estima que los participantes más populares superan los 100.000 euros.