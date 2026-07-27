Por Fidel Conejero |

Iker Jiménez despidió la 21ª temporada de 'Cuarto milenio' con una reflexión sobre la trayectoria del programa y el momento que atraviesa tras más de dos décadas en antena. El periodista hizo balance de estos años en el último programa de la temporada antes de las vacaciones y lamentó que el espacio haya sido etiquetado con frecuencia como un formato centrado únicamente en los fenómenos paranormales.

"Nunca 'Cuarto milenio' ha sido un programa de fenómenos paranormales, ni siquiera solo un programa de misterio. Había historia, había arqueología, había lo que llamaríamos hoy conspiración... Es como un cajón de sastre de la curiosidad humana", aseguró el presentador, antes de comparar esa percepción con la de "decirle a Arguiñano repostero, porque a veces hace postres".

Jiménez defendió que esa variedad de contenidos ha sido precisamente una de las claves para que el formato haya alcanzado las 21 temporadas. "No sé de dónde viene ese concepto ni por qué", añadió, reivindicando además que el programa haya mantenido siempre una identidad propia alejada de las fórmulas de otros espacios televisivos.

Íker Jimenez a Pablo Motos: "No voy a hacer un programa diario en mi vida"

Durante su despedida, el comunicador también recordó una conversación que mantuvo con Pablo Motos antes de que 'Horizonte' pasara a emitirse de forma diaria. Según explicó, entonces estaba convencido de que nunca aceptaría ponerse al frente de un programa diario.

"Un día me encontré con Pablo Motos y le digo: 'Yo no te arrendo la ganancia. Me encanta, ojalá tengas un imperio. Me alegro mucho además porque eres un currante nato, pero no me pongo en tu lugar, yo no voy a hacer un programa diario en mi vida'", rememoró Jiménez sobre aquel encuentro con el presentador de 'El hormiguero'.

Sin embargo, reconoció que la evolución de 'Horizonte' le hizo cambiar de opinión. "Pensaba yo que eso iba en contra de mantener ese espíritu, de cuidar tu producto", confesó, aunque aseguró que ahora disfruta de esa experiencia porque forma parte de su vocación y le ha permitido afrontar un nuevo reto profesional sin perder la ilusión por un trabajo que, según recordó, lleva desempeñando desde hace 35 años.