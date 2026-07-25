Paz Padilla pide perdón a Yurena: "Podríamos haber evitado mucho sufrimiento"

Por Fidel Conejero |

Paz Padilla y Yurena han protagonizado uno de los momentos más emotivos de 'El show de Paz'. Casi nueve años después de su último encuentro televisivo, la presentadora ha querido zanjar las diferencias que ambas arrastraban desde hace años con una disculpa pública tras ver la serie 'Superestar' y el documental sobre la vida de la cantante.

"Te quiero pedir perdón porque yo no vi a esa Yurena que estaba sufriendo tanto. Me dejé llevar por la industria del espectáculo, en la que pensábamos que eras un personaje. No fuimos conscientes y te pido perdón porque podríamos haber evitado mucho sufrimiento", reconoció la también humorista durante la entrevista.

Padilla explicó que durante aquella etapa pensaba que todo formaba parte de un espectáculo televisivo y confesó que nunca fue realmente consciente del daño que estaba sufriendo la artista. "Yo pensaba que era un show, un espectáculo... Me avergüenzo de esa Paz Padilla y lo he dicho muchas veces. Esta Mari Paz que está aquí es una Mari Paz más humana, que también ha sufrido", aseguró.

Paz Padilla y Yurena en 'El show de Paz'

Yurena: "No te tengo ningún odio ni ningún rencor"

Lejos de mostrar reproches, Yurena aceptó las disculpas de la presentadora y destacó el valor de reconocer los errores. "A una persona que pide disculpas, que pide perdón, eso la hace grande y este gesto te honra", respondió.

La cantante, no obstante, reconoció que el trato recibido durante aquellos años le hizo mucho daño. "Es cierto que muchas veces te has portado muy mal conmigo y me lo has hecho pasar mal, pero ya está. No te tengo ningún odio ni ningún rencor", afirmó.

Durante la conversación, Yurena también rechazó la idea de que el público desconociera lo que estaba ocurriendo en aquella época. "La gente no es tonta y todo el mundo sabía lo que sucedía", respondió después de que Paz Padilla asegurara que muchos no fueron conscientes del sufrimiento que atravesaba.

El momento concluyó con un nuevo reconocimiento por parte de la presentadora, que quiso reivindicar la trayectoria de la cantante. "Hoy te quiero decir que te admiro por lo fuerte que eres y por todo lo que has conseguido. Creo que ha llegado el momento de que se reconozca tu valía", expresó antes de continuar con la entrevista a Yurena.