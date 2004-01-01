Álex González ('Day One'): "Me obsesioné mucho con la privacidad debido a mi personaje"

Adrián López Carcelén |

Amazon Prime Video está de estreno. Su nueva serie, 'Day One', protagonizada por Álex González y Alba Planas, llega el 13 de marzo a la plataforma. Hemos podido charlar con sus protagonistas, que nos han hablado sobre sus experiencias en el rodaje y sus opiniones acerca de la tecnología y el avance de la inteligencia artificial. Además, han contestado si estarían interesados o no en formar parte de una posible segunda temporada de la ficción.

Titulares de Álex González y Alba Planas