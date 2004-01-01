Álex González ('Day One'): "Me obsesioné mucho con la privacidad debido a mi personaje"

Publicado: Jueves 12 Marzo 2026 10:00 (hace 12 horas)|
Serie relacionada
Day One
2026 - Act
España 1 temporada 6 capítulos
Thriller
Amazon Prime Video está de estreno. Su nueva serie, 'Day One', protagonizada por Álex González y Alba Planas, llega el 13 de marzo a la plataforma. Hemos podido charlar con sus protagonistas, que nos han hablado sobre sus experiencias en el rodaje y sus opiniones acerca de la tecnología y el avance de la inteligencia artificial. Además, han contestado si estarían interesados o no en formar parte de una posible segunda temporada de la ficción.
Titulares de Álex González y Alba Planas
- Alba Planas: "En la serie hay mucha prisa y mucha urgencia"
- Álex González: "Siempre he hecho personajes muy físicos. De repente me gusta apoyarme más en la mente"
- A. P.: "Se estrena en 240 territorios, eso ya es un éxito en sí mismo"
- A. G.: "Es la primera vez en la historia de la humanidad que no sabemos prever qué va a ocurrir dentro de poco tiempo"
- A. P.: "Hay que encontrar el equilibrio entre no volverse paranoico pero tampoco ser un ignorante"
- A. G.: "Me obsesioné mucho con la privacidad debido a mi personaje"
- A. P.: "Tener pasiones en la vida es lo que mueve el mundo, y por mucho que avance la tecnología quiero pensar que no nos pueden arrebatar la pasión"
- A. P.: "El mundo de las ciencias ha sido un mundo históricamente de hombres, tenemos que seguir luchando hasta llegar a un nivel de equidad real"
- A. G.: "Si hubiera segunda temporada no se cual sería la trama con el avance tan rápido de la tecnología"
- A. G.: "Conviven muchos géneros dentro de la serie"
- A. G.: "Estamos viviendo un momento muy crítico en la historia de la humanidad"