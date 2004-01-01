FormulaTV
Álex González ('Day One'): "Me obsesioné mucho con la privacidad debido a mi personaje"

El actor y Alba Planas protagonizan la nueva serie de Amazon Prime Video, 'Day One'.

Amazon Prime Video está de estreno. Su nueva serie, 'Day One', protagonizada por Álex González y Alba Planas, llega el 13 de marzo a la plataforma. Hemos podido charlar con sus protagonistas, que nos han hablado sobre sus experiencias en el rodaje y sus opiniones acerca de la tecnología y el avance de la inteligencia artificial. Además, han contestado si estarían interesados o no en formar parte de una posible segunda temporada de la ficción.

Titulares de Álex González y Alba Planas

  • Alba Planas: "En la serie hay mucha prisa y mucha urgencia"
  • Álex González: "Siempre he hecho personajes muy físicos. De repente me gusta apoyarme más en la mente"
  • A. P.: "Se estrena en 240 territorios, eso ya es un éxito en sí mismo"
  • A. G.: "Es la primera vez en la historia de la humanidad que no sabemos prever qué va a ocurrir dentro de poco tiempo"
  • A. P.: "Hay que encontrar el equilibrio entre no volverse paranoico pero tampoco ser un ignorante"
  • A. G.: "Me obsesioné mucho con la privacidad debido a mi personaje"
  • A. P.: "Tener pasiones en la vida es lo que mueve el mundo, y por mucho que avance la tecnología quiero pensar que no nos pueden arrebatar la pasión"
  • A. P.: "El mundo de las ciencias ha sido un mundo históricamente de hombres, tenemos que seguir luchando hasta llegar a un nivel de equidad real"

  • A. G.: "Si hubiera segunda temporada no se cual sería la trama con el avance tan rápido de la tecnología"
  • A. G.: "Conviven muchos géneros dentro de la serie"
  • A. G.: "Estamos viviendo un momento muy crítico en la historia de la humanidad"

