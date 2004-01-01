'Barrio Esperanza' ya tiene fecha de estreno en La 1

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'Barrio Esperanza' es la nueva apuesta por la ficción española de RTVE. La comedia, protagonizada por Mariona Terés, llegará a La 1 el domingo 19 de abril a las 22:00 horas. El proyecto, producido en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio), recordará a los docentes que marcaron nuestras vidas con un tono vitalista lleno de humor y sensibilidad.

Además, justo después de la emisión del primer episodio de la serie, la corporación pública emitirá un reportaje llamado 'España de Barrio' que se adentrará en la vida del barrio madrileño de Carabanchel. Con este tándem, La 1 se enfrentará a 'Supervivientes: Conexión Honduras' y 'Una nueva vida' y tratará de asentar la comedia en la última noche de la semana, tal y como ya ocurriera hace años con 'Aída', serie de los mismos creadores.

Además de Mariona Terés, 'Barrio Esperanza' contará con un amplio elenco formado por Alejo Sauras, Mariano Peña, Ruth Núñez o Carmen Balagué, entre otros. El nuevo proyecto abordará las segundas oportunidades a través del personaje de Esperanza. Las malas compañías y peores decisiones llevaron a Esperanza a entrar en varios centros penitenciarios. Es precisamente en uno de ellos donde decide cambiar de vida y retomar su sueño: ser maestra. Su llegada al CEIP Barrio Esperanza pondrá patas arribas la vida social y educativa del centro y revolucionará al barrio entero.