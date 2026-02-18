Blanca Romero ('Pura Sangre'): "Parece que cuando pasan los años ya vas estando más olvidada"

Serie relacionada
Pura sangre
2026 - Act
España 2 temporadas 16 capítulos
DramaMisterio
El próximo 28 de enero, Telecinco estrena 'Pura sangre', su nueva gran apuesta de ficción para el prime time, que llegará a la cadena a partir de las 23:00 horas. La serie cuenta con un elenco de primer nivel encabezado por Ángela Molina, Pep Munné, Amaia Salamanca, Aitor Luna, Pedro Casablanc y Blanca Romero, entre otros. Con motivo de su estreno, FormulaTV ha tenido la oportunidad de charlar con Romero, una de las protagonistas de la ficción, que se pone en la piel de Alicia Hermida, la teniente del Seprona que llega a la historia para desmantelar a una poderosa familia.
Titulares de Blanca Romero
- "Lo que más me atrajo de Alicia es que fuese un personaje asturiano, pues nunca interpreté a una asturiana"
- "Muchas veces se me quitaba el acento, lo que más me costó fue eso"
- "Alicia llega a tener un apoyo, un recreo al margen de la investigación"
- "Para prepararme el papel hice una visita a La Morgal en Asturias, que están los guardias civiles allí"
- "Antes de este papel ya llevaba años parada y lo empezaba a echar de menos"
- "Tenía la duda de si lo podría volver a hacer bien"
- "Parece que cuando pasan los años ya vas estando más olvidada"
- "Cuando trabajas con honestidad, sinceridad y amor y compromiso, siempre puedes volver a hacerlo"
- "Trabajar con Ángela Molina era un sueño, me parece la mujer más bella del mundo"
- "Cuando actuaba con Casablanc me entraba la risa nerviosa, le admiro muchísimo"
- "De Alicia en Blanca hay la manera en la que trato a los demás"
- "Los exteriores y la fotografía son dignos de ver"
- "Es un regalo ver 'Pura sangre' desde fuera"