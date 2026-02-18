Blanca Romero ('Pura Sangre'): "Parece que cuando pasan los años ya vas estando más olvidada"

Julia Almazán |

El próximo 28 de enero, Telecinco estrena 'Pura sangre', su nueva gran apuesta de ficción para el prime time, que llegará a la cadena a partir de las 23:00 horas. La serie cuenta con un elenco de primer nivel encabezado por Ángela Molina, Pep Munné, Amaia Salamanca, Aitor Luna, Pedro Casablanc y Blanca Romero, entre otros. Con motivo de su estreno, FormulaTV ha tenido la oportunidad de charlar con Romero, una de las protagonistas de la ficción, que se pone en la piel de Alicia Hermida, la teniente del Seprona que llega a la historia para desmantelar a una poderosa familia.

Titulares de Blanca Romero