Canal Cocina pone en valor la gastronomía española con 'Es nuestro. Es español'

AMC Networks International Iberia & Latin America |

Canal Cocina pone en marcha 'Es nuestro. Es español', un proyecto que recorrerá toda su programación de 2026 con más de 100 horas centradas en productos, recetas y tradiciones de nuestra comida. La iniciativa busca destacar la calidad de los alimentos locales, el trabajo de los productores y la riqueza de la gastronomía española. "Somos un país orgulloso de sus sabores, de sus ingredientes y de su manera de cocinar. Por ello, Canal Cocina, como único canal gastronómico español, asume durante este año su papel natural como embajador de lo nuestro, de lo que viene de nuestra tierra y de nuestras gentes", señala Mandi Ciriza, SVP de canales de Estilo de vida de AMC Networks International Iberia & Latin America.

La iniciativa comienza con la serie documental 'Productos españoles', que se estrena el 5 de marzo y se emite cada jueves de marzo a las 22:00 horas. Cada capítulo se centra en un producto emblemático, como el jamón ibérico, que Ferrán Adriá describe como "un producto español endémico y diferencial. Es una obra de arte", el azafrán de Castilla-La Mancha o el espárrago blanco de Navarra. La serie descubre su origen, su tradición y la excelencia que los convierte en símbolos de la cocina española.

A lo largo de 2026, Canal Cocina ampliará este recorrido con nuevos programas sobre platos representativos, recetarios históricos y hábitos culinarios. La cadena refuerza así su papel como prescriptor del producto local y acerca al público historias, territorios y sabores que definen la identidad y la riqueza de la gastronomía española, tal y como lleva haciendo desde hace más de 25 años.