Carlos González: "Trabajar con Glenn Close en 'La bola negra' es un regalo que me han hecho Los Javis"

Almudena M. Lizana |
Publicado: Lunes 17 Noviembre 2025 10:01 (hace 2 horas)
En mitad de los rumores sobre la posible renovación de 'Mariliendre', hablamos con el actor Carlos González, que nos asegura que le encantaría que Atresplayer continuase la historia de Meri Román y sus amigos. Además, el intérprete nos cuenta cómo ha sido el rodaje de la película 'La bola negra' de Los Javis, donde ha trabajado con la estrella de Hollywood Glenn Close.
Titulares de Carlos González
"Creo que he pillado el catarro en la fiesta de fin de rodaje de 'La bola negra'"
"Pilar Castro es la mejor actriz de este país y la mejor persona, es muy amiga mía"
"El rodaje de 'la bola negra' ha sido increíble, he aprendido mucho"
"En 'La bola negra' he aprendido a desaprender para poder hacer algo nuevo"
"Trabajar con Glenn Close es un regalo que me han hecho Los Javis, ha sido precioso y un honor"
"Glenn Close me parece muy valiente por venir a otro país con un idioma que no es el tuyo"
"Me gustaría una segunda temporada de 'Mariliendre', me lo pasé tan bien haciéndola…"
"No me veo presentando una gala, no me veo haciendo de mí mismo, prefiero hacer de otros"
"Mis discusiones con Yenesi no podrían faltar en un detrás de cámaras de 'Mariliendre', es una de mis mejores amigas, pero nos matamos constantemente"