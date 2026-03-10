'Clanes' expande su imperio en Netflix en el tráiler de la segunda temporada

Netflix |

Los criminales de 'Clanes' seguirán haciendo de las suyas en la segunda temporada. La nueva tanda, que se estrenará el 3 de abril, estará ambientada tres años después de los eventos de su predecesora. En ese intervalo habrán cambiado muchas cosas, aunque el destino volverá a cruzar los caminos de Ana (Clara Lago) y Daniel (Tamar Novas), quienes serán incapaces de dejar atrás su pasado.

Ambos estarán envueltos una vez más en el mundo del narcotráfico, aunque en esta ocasión se enfrentarán al posicionarse en bandos opuestos. Por un lado, Daniel aceptará salir de nuevo al mar para ayudar a su padre, aunque solo una vez, mientras que Ana regresará a Cambados para colaborar con el clan enemigo de los Padín. De este modo, se genera un conflicto por el cual ella podría acabar con los Padín y, de paso, con su relación con Daniel.

La producción de Netflix en colaboración con Vaca Films incorpora a Luis Zahera a su elenco, que está completado por Xose Antonio Touriñán, Melania Cruz, Miguel de Lira, María Pujalte, Chechu Salgado y Diego Anido. La nueva tanda de seis episodios está escrita por Jorge Guerricaechevarría y cuenta con la dirección de Marc Vigil y Javier Rodríguez.