Julieta confiesa a Manuel que está enamorada de él y quiere marcharse de La Promesa

Por Fidel Conejero |

El próximo capítulo de 'La promesa', que se emitirá el jueves 9 de julio, será el último de la semana. La serie no regresará el viernes, ya que La 1 ofrecerá el previo del España - Bélgica, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. Antes del nuevo parón, los espectadores asistirán a una jornada marcada por confesiones, malas noticias y nuevas preocupaciones por el estado de la hija de María Fernández (Sara Molina).

Jacobo (Gonzalo Ramos) recibe un telegrama con la peor de las noticias. Su padre le comunica que su madre y su hermano han sufrido un accidente. Aunque intenta tranquilizarlo asegurándole que ninguno de los dos reviste gravedad, Jacobo teme que la situación sea mucho más seria de lo que le están contando.

Mientras tanto, las cocineras aprovechan la presencia de Petra (Marga Martínez) para intentar averiguar más detalles sobre Tomasa, la hermana con la que lleva quince años sin hablarse. Sin embargo, la antigua ama de llaves evita responder a cualquier pregunta y mantiene el misterio sobre el conflicto que las separó.

Por otro lado, Vera Asunción ) continúa sin compartir la decisión de Juan Perales ) de aceptar el acuerdo alcanzado con Arturo García Sancho ). La joven insiste en que susigue siendo, una postura que mantiene pese al esfuerzo realizado por su marido para asegurar su futuro en el palacio.

María y Carlo con su hija en 'La promesa'

Máxima preocupación por la salud de la niña de María y Carlo

En paralelo, Ángela (Marta Costa) y Curro (Xavi Lock) toman una decisión para evitar nuevas presiones por parte de sus familias. Ambos acuerdan mentir sobre sus planes de futuro con el objetivo de ganar tiempo y poder decidir su próximo paso sin interferencias.

Adriano (Ibrahim Al Shami J.), por su parte, muestra su preocupación por el estado de ánimo de Jacobo y trata de convencerlo para que viaje junto a su familia tras conocer el accidente. Sin embargo, él rechaza la propuesta y decide permanecer en el palacio.

Entretanto, Pía (María Castro) continúa soportando el peso del secreto que guarda sobre la muerte de Jana (Ana Garcés). Incapaz de compartir la verdad con Curro, encuentra en Ricardo (Carlos de Austria) a su único confidente mientras el sufrimiento sigue aumentando con el paso de los días.

La preocupación también crece alrededor de la hija de María Fernández. Manuel visita a la pequeña y anima a la madre asegurándole que no debe sentirse obligada a llamarla Jana. Además, Samuel (Daniel Schröder) reconoce que ver a la niña ha despertado en él la tristeza de no poder tener hijos propios.

Sin embargo, la alegría por el nacimiento da paso a la inquietud cuando Pía confirma los peores temores de María: algo no marcha bien con la recién nacida.

El capítulo culmina con una de las escenas más esperadas de las últimas semanas. Julieta reúne el valor necesario para sincerarse con Manuel y le revela el verdadero motivo por el que insiste en abandonar La Promesa. La joven confiesa que quiere marcharse porque está completamente enamorada de él, una declaración que promete cambiar para siempre la relación entre ambos.